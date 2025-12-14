Kramarić je došao do velikog jubileja: 'Nisam mogao niti sanjati da ću ovo postati'

Hoffenheim je u subotu pobijedio HSV 4:1 na svome terenu i tako se probio do petog mjesta Bundeslige. Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić došao je do velikog jubileja u dresu njemačkog kluba. Odigrao je 300 bundesligaških utakmica.

Kramarić je drugi igrač Hoffenheima u povijesti koji je došao do 300 nastupa. Ispred njega nalazi se samo Oliver Baumann s 372. "Ako svi ostanemo zdravi, možemo ostvariti nešto posebno, plasirati se u Ligu prvaka, jasno to kažem", rekao je Kramarić nakon utakmice, prenosi Kicker.

Krama je u Hoffenheimu već gotovo 10 godina, u siječnju će biti i taj jubilej. "Bilo je to klasično nogometno putovanje, nisam mogao niti sanjati da ću biti ovdje 10 godina i da ću postati legenda Hoffenheima ili kako kažu mnogi, GOAT Hoffenheima (Najbolji svih vremena, op.a.)".

Podsjetimo, Kramarić je uvjerljivo najbolji strijelac u povijesti Hoffenheima sa 147 golova u svim natjecanjima oda kada je stigao u siječnju 2016.

