Dok jednom ne smrkne: Dva hrvatska reprezentativca dočekala odlične vijesti
Sučić je ove sezone odigrao svega 220 minuta tijekom šest utakmica što ga je udaljilo iz reprezentacije
Španjolski nogometni prvoligaš Real Sociedad, za koji igraju Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car, otpustio je u nedjelju trenera Sergija Francisca (46) nakon što je u posljednje tri prvenstvene utakmice upisao tri poraza.
"Francisco od danas više nije trener prve momčadi, a niti njegov pomoćnik Iosu Rivas više neće obnašati tu funkciju", priopćio je klub iz Baskije. Zahvalio im je na "profesionalnosti, naporu i predanosti".
Francisco je ljetos preuzeo klupu Real Sociedada, u kojem je radio u podmlatku, nakon što je otišao dugogodišnji trener Imanol Alguacil.
Sve o La ligi čitajte na portalu Net.hr.
Hrvatski reprezentativni veznjak Luka Sučić (23), kojeg su prošle sezone navijači izabrali za najboljeg u ekipi, izgubio je mjesto dolaskom Francisca uslijed konkurencije ostalih veznih igrača. Sučić je ove sezone odigrao svega 220 minuta tijekom šest utakmica što ga je udaljilo iz reprezentacije. U posljednjih osam prvenstvenih utakmica skupio je devet minuta.
Stoper Ćaleta-Car (29), pristigao ljetos iz francuskog Lyona, bio je član udarne postave do sredine listopada, a onda je preselio na klupu za pričuve.
Real Sociedad je u petak izgubio doma od skromne Girone s 1-2 nakon što je vodio sve do pred kraj utakmice. Sučić i Ćaleta-Car nisu igrali u tom susretu.
Ekipa iz grada San Sebastiana trenutno drži 15. mjesto među 20 klubova Primere.
U iduće dvije utakmice, privremeno do Božićne stanke, vodit će ju trener iz podmlatka Jon Ansotegi. Danas popodne će održati prvi trening s igračima.
