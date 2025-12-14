Pobjegli na sedam bodova: Poslušajte kako navijači Barcelone skandiraju treneru Reala

Barcelona je u subotu na Camp Nou svladala Osasunu u 16. kolu španjolske La Lige, domaći sastav je slavio s 2-0. Gosti iz Pamplone su odolijevali sve do 70. minute kada je na loptu, na vrhu šesnaesterca, natrčao Raphinha i pospremio je u mrežu za veselje domaćih navijača.

Da se ne dogodi drama u samoj završnici pobrinuo se ponovno Raphinha, brazilski nogometaš je pogodio u 86. minuti za konačnih 2-0.

Sve o La ligi čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Barcelona je s nova tri boda pobjegla Real Madridu na sedam bodova, a navijači Barcelone nisu propustili provocirati svoje velike rivale. U jednom trenutku utakmice cijeli je Camp Nou skandirao "Xabi, ostani". Naravno, referiraju se na krizu u kojoj je madridski klub koji je pobijedio na dvije od posljednjih osam utakmica, a osim rezultata, ono što je zabrinjavajuće jest osjećaj koji vlada u Madridu.

Xabiju Alonsu trese se stolica, a moguće je da je Alonso jedan kiks udaljen od otkaza u Kraljevskom klubu. Veliki izazov je već u nedjelju u 21 sat kada Real gostuje kod Deportivo Alavesa i mora pobijediti kako bi zadržali priključak za Realom.

POGLEDAJTE VIDEO: Najopasnija MMA borkinja na svijetu gušenjem 'završila' protivnicu