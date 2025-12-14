FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Nezaustavljive /

Norveška opet na tronu! Peto zlato i nevjerojatna dominacija rukometašica

Norveška opet na tronu! Peto zlato i nevjerojatna dominacija rukometašica
×
Foto: Anp/ddp Usa/profimedia

U susretu za treće mjesto Francuska je nakon produžetaka pobijedila Nizozemsku sa 33-31

14.12.2025.
19:25
Hina
Anp/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U finalu Svjetskog prvenstva rukometašice Norveške pobijedile su Njemačku sa 23-20 i po peti put postale svjetske prvakinje.

Norveška je osvojila petu zlatnu medalju na svjetskim prvenstvima nakon što je prethodno slavila i u Danskoj i Norveškoj 1999. godine, Brazilu 2011., Danskoj 2015. i Španjolskoj 2021.

Ovo je ukupno 13. medalja skandinavske reprezentacije na Svjetskim prvenstvima, nakon što je osvojila i pet srebrnih i tri brončane medalje.

Norvešku su do pobjede predvodile Henny Ella Reistad i Thale Rushfeldt Deila sa po pet golova, dok je Katerine Lunde imala 14 obrana. U suparničkim redovima najefikasnije su bile Alina Grijseels, Emily Vogel i Viola Leuchter sa po pet golova.

Njemačka je osvojila svoju prvu srebrnu medalju, a u svojoj kolekciji ima i zlato sa završnog turnira u Norveškoj 1993. te tri brončane medalje.

U susretu za treće mjesto Francuska je nakon produžetaka pobijedila Nizozemsku sa 33-31.

Braniteljice naslova su se tako barem malo utješile nakon poraza u polufinalu. Francuskim rukometašicama je ovo čak 16. medalja s velikih natjecanja pri čemu osma sa svjetskih prvenstava.

Francusku je do pobjede predvodila Sarah Bouktit s devet golova, dok je Hadou Sako imala 12 obrana. Kod Nizozemki najefikasnije su bile Bo van Wetering, Riomee Maarschalkerweerd i Angela Malestein sa po šes

POGLEDAJTE VIDEO: Ivica Obrvan u nevjerici na prvom time-outu: 'Pa što radite na šest metara?'

NorveškaNjemačkaSvjetsko Prvenstvo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Nezaustavljive /
Norveška opet na tronu! Peto zlato i nevjerojatna dominacija rukometašica