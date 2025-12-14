Norveška opet na tronu! Peto zlato i nevjerojatna dominacija rukometašica

U finalu Svjetskog prvenstva rukometašice Norveške pobijedile su Njemačku sa 23-20 i po peti put postale svjetske prvakinje.

Norveška je osvojila petu zlatnu medalju na svjetskim prvenstvima nakon što je prethodno slavila i u Danskoj i Norveškoj 1999. godine, Brazilu 2011., Danskoj 2015. i Španjolskoj 2021.

Ovo je ukupno 13. medalja skandinavske reprezentacije na Svjetskim prvenstvima, nakon što je osvojila i pet srebrnih i tri brončane medalje.

Norvešku su do pobjede predvodile Henny Ella Reistad i Thale Rushfeldt Deila sa po pet golova, dok je Katerine Lunde imala 14 obrana. U suparničkim redovima najefikasnije su bile Alina Grijseels, Emily Vogel i Viola Leuchter sa po pet golova.

Njemačka je osvojila svoju prvu srebrnu medalju, a u svojoj kolekciji ima i zlato sa završnog turnira u Norveškoj 1993. te tri brončane medalje.

U susretu za treće mjesto Francuska je nakon produžetaka pobijedila Nizozemsku sa 33-31.

Braniteljice naslova su se tako barem malo utješile nakon poraza u polufinalu. Francuskim rukometašicama je ovo čak 16. medalja s velikih natjecanja pri čemu osma sa svjetskih prvenstava.

Francusku je do pobjede predvodila Sarah Bouktit s devet golova, dok je Hadou Sako imala 12 obrana. Kod Nizozemki najefikasnije su bile Bo van Wetering, Riomee Maarschalkerweerd i Angela Malestein sa po šes

