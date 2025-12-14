Alen Vitasović iznenadio fanove: 'Snimam još jednu pjesmu i priči je kraj'

Istarski glazbenik Alen Vitasović (57) izazvao je pravo iznenađenje među svojim pratiteljima objavom na Facebooku, kojom je naznačio kraj svoje glazbene karijere.

U objavi je napisao: "Dragi moji prijatelji, sinoć u Poreču je bio moj zadnji nastup. Hvala na podršci svih ovih godina. Snimam još jednu pjesmu ovih dana i priči je kraj."

Objavom rastužio obožavatelje

Objavom na društvenoj mreži Vitasović je izazvao brojne reakcije, kako publike, tako i kolega i prijatelja, koji su mu u komentarima pružili podršku i motivaciju da ne prekida svoj glazbeni put.

"Koliko mi je žao što odlaziš sa scene, toliko mi je drago da si imao veličanstveni doček s puno ljudi u Poreču. Ne znam razlog tvoje odluke, ali ti želim kuražu i misli pozitivno za naprid. Krepat ma ne molat", napisala je obožavateljica iz Poreča, odražavajući emocije mnogih fanova.

"Alene, nema predaje", "Pjevaj dok možeš i samo jako", "Ma ča govoriš… krepat ma ne molat", "Nemate sto let, veselimo se vašim novim pismama", glasili su ostali komentari.

Vitasović je jedan od najpoznatijih istarskih izvođača, a njegove pjesme na čakavštini oblikovale su kulturni identitet regije i postale simbol domaće glazbene scene. Reakcije publike jasno pokazuju koliko ga cijene i koliko im je njegova glazba važna.

Vitasovićevu karijeru obilježili su hitovi poput "Ne moren bez nje", "Ja ne gren", "Gušti su gušti" i mnoge druge pjesme koje su i danas među omiljenim izborima njegove publike.

