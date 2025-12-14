Aleksandra Prijović tri mjeseca nakon poroda ponovno u akciji: Otkrila na čemu sada radi

Glazbena zvijezda i jedna od najuspješnijih regionalnih izvođačica, Aleksandra Prijović (30), prije tri mjeseca rodila je drugo dijete. Pjevačica i njezin suprug Filip Živojinović (40) kćeri su dali ime Aria, prema želji njihovog sina Aleksandra.

Do početka trudnoće Prijović je bila izrazito aktivna te je punila koncertne dvorane diljem regije. Nakon što je saznala da je ponovno trudna, odlučila je napraviti pauzu i posvetiti se obitelji.

Povratak nastupima već je u planu

Ipak, čini se da odmor nije dugo trajao jer se samo nekoliko mjeseci nakon poroda odlučila postupno vratiti poslovnim obvezama.

Na društvenim mrežama objavila je fotografiju iz glazbenog studija, čime je dala do znanja da se ponovno posvetila radu na novim projektima. Objavom je jasno poručila kako joj stvaralački zanos nije dopustio dulje izbivanje sa scene. Na fotografiji koju je objavila u Instagram Storyju pozirala je u jednostavnom izdanju.

Prijović se nedavno pojavila i na promociji novog albuma srpske pjevačice Nataše Bekvalac (45), gdje je otkrila kako je njezin povratak na pozornicu planiran u skoroj budućnosti.

Tom je prilikom pohvalila album glazbene kolegice, izdvojivši pjesme koje su na nju ostavile poseban dojam, a emotivno ju je dirnula i pjesma posvećena majčinstvu.

"Nataša je izdala fenomenalan album. Najviše mi se sviđaju pjesme 'Gola' i 'Fali mi ljubavi'. Zaplakala sam kada sam čula Natašinu pjesmu 'Mama'. Uskoro se družimo, ako ne sad onda za Novu godinu", rekla je pjevačica.

