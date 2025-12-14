Biljana Borzan o stilu koji osvaja EU: 'Volim šivati, a suprug mi kupuje najposebnije komade'

U Bruxellesu je poznata kao jedna od najaktivnijih hrvatskih zastupnica, a u Strasbourgu kao potpredsjednica europskih socijaldemokrata. No iza političkih rasprava, pregovora i neumorne borbe za potrošače, Biljana Borzan (53) nosi stil koji je prije svega – njezin. Od klasičnih krojeva do bijele boje koju obožava još od dana u bijeloj doktorskoj kuti, Borzan otvoreno govori o tome kako moda, dojam i osobna autentičnost funkcioniraju u političkom svijetu.

U intervjuu za Net.hr otkriva koliko joj odjeća pomaže u komunikaciji, zašto sama šije neke komade, kako izgleda njezina minimalistička beauty rutina te kako se nosi s pritiscima da žene u politici “uvijek izgledaju besprijekorno”. U nastavku donosimo razgovor u kojem zastupnica iskreno progovara o stilu, samopouzdanju, Bruxellesu, beauty trikovima – i o tome zašto je najvažnije ostati vjeran sebi.

Foto: Patrik Macek/pixsell

Za početak, kako biste opisali svoj osobni stil u političkom i profesionalnom okruženju?

Prije svega klasičan. Nikad nisam imala fazu u kojoj sam pretjerano eksperimentirala s odjećom, i zato i dan danas znam obući neku suknju ili bluzu koju sam nosila prije dvadeset godina. Vrlo sam praktična, uvijek u nekoj žurbi, pa mi je važno da ne moram pretjerano razmišljati o tome što ću staviti u kovčeg jer sve nekako paše jedno s drugim.

'Dojam je izuzetno bitan'

Postoje li odjevni komadi ili krojevi u kojima se osjećate posebno samouvjereno tijekom javnih nastupa?

Jako volim nositi bijelu boju još otkad sam nosila doktorsku kutu. U bijelom se najbolje osjećam.

Koliko vam je važna uloga odjeće u političkoj komunikaciji — može li stil poručiti jednako puno kao i riječi?

Kaže se da odjeća ne čini čovjeka. Istina, ne čini, ali političari trebaju dobiti podršku tisuća ljudi, nemoguće je da vas svi upoznaju u srž i tako odlučuju hoće li vam dati glas. Dojam je izuzetno bitan. Zato smatram da političari trebaju imati stil koji odaje dojam pristojne i uredne osobe. Također, smatram da odjeća ne smije biti takva da u prvi plan stavlja vaš izgled i odvlači pažnju od poruke koju želite poslati.

Kako balansirate između formalnosti koju zahtijeva politika i osobnog modnog izraza?

Nije mi to neki problem jer moj osobni stil odgovara političkom životu. Volim elegantnu odjeću i klasične krojeve i rijetko mi se dogodi da imam neko neplanirano snimanje i da sam neprimjereno obučena gdje god se zatekla.

Imate li omiljene hrvatske ili europske dizajnere čije komade rado nosite?

Moram priznati da ne nosim dizajnersku odjeću, većinu stvari kupujem u popularnim dućanima. Jako volim šivati pa si često sašijem haljinu ili bluzu jer ne mogu ono što sam zamislila pronaći u trgovini. One ljepše kombinacije koje imam najčešće mi kupi moj suprug Vladimir tijekom službenih putovanja. On ima odličan ukus.

Foto: Robert Anic/pixsell

'Sve što ja imam od kozmetike stane u putne bočice'

Kako birate outfite za televizijska gostovanja ili važne govore u Europskom parlamentu?

Za televizijska gostovanja izbjegavam sitni uzorak jer titra na ekranu. Kaže se da na televiziji nije uputno nositi također i bijelo i crveno, no na to se ne obazirem jer su mi to omiljene boje. Takav izbor mi je posebno drag ako sam u studiju s muškim kolegama u njihovim uobičajenim tamnim odijelima.

Koji modni savjet biste dali ženama koje rade u javnom životu, a žele ostati dosljedne svom stilu?

Postoje neka osnovna pravila u institucijama kao naprimjer dužina preko koljena ili pokrivena ramena. Ali moj savjet je, ostanite prvenstveno vjerne sebi, ne morate se transformirati u drugu osobu da bi nekome bile prihvatljivije.

Kako izgleda vaša svakodnevna rutina njege kože, posebno s obzirom na česta putovanja i naporan raspored?

Sve što ja imam od kozmetike stane u putne bočice od sto mililitara zbog pravila avionskog prijevoza. Najveću pažnju posvećujem hidrataciji kože jer je u Belgiji drugačija klima i jako isušuje kožu. Kada sam kod kuće, volim si napraviti neku masku za lice po “uradi sam” principu.

Koji su beauty proizvodi ili tretmani za vas “must-have” kada ste u Bruxellesu ili na putu?

Hidratacija, i samo hidratacija.

Foto: Mia Slafhauzer/pixsell

'Kolegice se često svodi na to što su odjenule'

U kojoj mjeri se oslanjate na profesionalne vizažiste, a koliko se sami šminkate za javne nastupe?

Uglavnom se sama šminkam. Volim slikati i šminkanje doživljavam kao slikanje po sebi. Mislim da sam s vremenom naučila što mi najbolje odgovara. Volim što s vremena na vrijeme padnem u ruke profesionalaca pred televizijski nastup, no priznajem da ponekad nešto i promijenim ako se ne osjećam ugodno.

Kako birate make-up look za službene dužnosti — težite li prirodnom, profesionalnom ili naglašenijem stilu?

Tko me zna, primijetit će da sam skoro uvijek isto našminkana. Bez obzira na priliku, dolazim kao ja.

Što mislite o pritiscima na žene u politici da uvijek izgledaju “besprijekorno”? Kako se s time nosite?

Mislim da je to strašno nepravedno. Možda je najizraženije u Saboru gdje se kolegice često svodi na to što su obukle. To je vrlo frustrirajuće kad želiš komunicirati svoje inicijative i rad. Srećom, u Europskom parlamentu nitko nije time opterećen, to naprosto nije tema. Tu ćete vidjeti političarke u sportskim majicama i trapericama, a i u elegantnim haljinama.

Foto: Patrik Macek/pixsell

'Dobra frizura uvijek popravlja dojam'

Imate li neki beauty trik koji vam pomaže da izgledate svježe i nakon dugih radnih dana?

Još na početku svog prvog mandata u Europskom parlamentu, budući da u Bruxellesu stalno pada kiša, odlučila sam investirati u proizvode za kosu koje držim u uredu. Dobra frizura uvijek popravlja dojam, uz “eye pads” koji maknu umor s očiju su za instant poboljšanja uvijek dobrodošli.

Postoje li beauty rutine ili proizvodi koje ste zavoljeli zahvaljujući putovanjima i radu u EU institucijama?

To je vrlo zanimljivo. Moje kolegice zastupnice dolaze iz svih krajeva EU i uvijek rado promatram kako se razlikuju u stilu i shvaćanju ljepote. Nerijetko možeš po stilu procijeniti iz koje je netko regije, pa čak i iz koje je političke grupe. Međutim, uglavnom sam od njih uzimala savjete kako izdržati fizički iznimno zahtjevni stil života, koji su se nerijetko, budući da sve živimo sličnim načinom života, pokazali kao vrlo dobri.

