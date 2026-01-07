Prijelomi gležnja, potkoljenice i kuka: Liječnica iz Vinogradske otkrila tko je sve napunio traumatologiju

SNIJEG STVORIO KAOS U BOLNICAMA /

Hrvatska je ovih dana okovana snijegom i ledom. Ledeni val u Zagrebu donio je mjestimice više od 25 centimetara snijega, a građani se suočavaju s brojnim problemima – od urušenih tendi do zaleđenih cesta i nogostupa. Hrvatski zavod za javno zdravstvo upozorava na rizik od ozeblina, smrzotina i hipotermije, dok su traumatološki odjeli pojačali prijeme zbog ozljeda i prijeloma.

Reporterka RTL-a Danas Leona Šiljeg razgovarala je s Anom Čizmić, specijalisticom opće kirurgije u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, o stanju pacijenata i vrstama ozljeda koje su posljedica hladnog vala.

Operacijsko liječenje hospitaliziranih

Čizmić je rekla da se u kliniku za traumatologiju dosad javilo 20 pacijenata s ozljedama vezanim za led. "Od toga sedam pacijenata zadobilo je teške ozljede, znači prijelome, a četvero je hospitalizirano", rekla je.

Nad četvero hospitaliziranih pacijenata planira se operacijsko liječenje. "Dvoje pacijenata je mlađe životne dobi, a dvoje starije životne dobi", pojasnila je Čizmić.

Najčešći prijelomi

Prema riječima Čizmić, najčešće ozljede kod starijih osoba uključuju prijelome gležnja, potkoljenice i kuka. "Najčešće se radi o prijelomima gležnja, potkoljenice i kuka u starijoj životnoj dobi", naglasila je.

Ana Čizmić apelira na građane da budu oprezni. "Znam da se ljudi moraju kretati, ali molim ih kad izlaze vani nek imaju adekvatnu zimsku obuću i samo kad je nužno da se izlazi na ove zimske uvjete", poručila je.