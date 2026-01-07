Predstavnik stanara upozorava što sve treba biti očišćeno i kolike su kazne: 'Mogu nas tužiti'

A da nije sve na zimskim službama, već i na svima nama koji bismo trebali čistiti ispred svojih domova, upozorava predstavnik suvlasnika Tin Bašić.

Bašić napominje da je snijeg ispred zgrada važno očistiti zbog suvlasnika koji žive, da ne padnu i da se ne bi dogodila nekakva nesreća. Naravno i radi prolaznika koji tu prolaze.

Podsjeća da je odlukom o komunalnom redu u konkretnom gradu Zagrebu propisano da su suvlasnici dužni očistiti snijeg i led oko svoje zgrade i samim time odgovaraju za eventualnu štetu ako se nekome dogodi.

Što sve treba biti očišćeno i kolike su kazne?

"Pločnici oko zgrada trebaju biti očišćeni, postavljeni krovovi gore isto koliko je god moguće počistiti tako da ne bi nešto palo. Recimo, ako se dogodi situacija da s krova padne nekome na glavu i dogodi se šteta, ima pravo tužiti. Cesta kao cesta to nije naša odgovornost, to je gradska službe, ali dio oko zgrada, šetnice to bi trebali počistiti. Jer, naravno, ako to ne očistimo, mogu nas sankcionirati", pojašnjava Bašić.

Prema Odluci o komunalnom redu Grada Zagreba, za fizičke osobe kazna je između 100 i 350 eura, a za pravne osobe između 600 i 1300 eura.

"Sad smo od 1. siječnja ove godine u sistemu da zgrade polako dobivaju ime. Do kraja prošle godine one su trebale biti prijavljeni u registar zajednice suvlasnika kako bi dobile OIB, a time i postoje pravne osobe koje imaju odgovornost kao pravne osobe. Jedna odgovornosti je i ova ako netko padne, nanese mu se šteta zbog toga što je zgrada kriva, zgrada tu odgovara", poručuje Bašić.