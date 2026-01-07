HDZ proziva Tomaševića, a kakvo je stanje u njegovoj ulici? Susjed nam je dao zanimljivu izjavu

Dok se građani u nekim dijelovima grada još probijaju kroz snijeg i neočišćene sporedne ceste, u ulici u kojoj živi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević situacija je drukčija. Tamo je prometnica očišćena.

Stanovnik kvarta kaže kako je cesta počišćena ranom zorom, te da je upravo ovaj dio – najčišći u okolici.

"Ovdje je stanje kod nas najbolje u kvartu, kako je došao gradonačelnik ovdje je procvjetalo sve i snijeg je procvjetao, vidite. Ja njega vidim samo na televiziji, a možda dođe ako mu zatvore vrata. Ujutro prije zore je očišćena cesta, čiste, rade, kupe smeće, ovo je apoteka ovdje, od ove ulice bolje nema", kaže Radivoj iz Zagreba.