Gdje je Tomašević? Nismo ga vidjeli cijeli dan, ali imamo odgovor! Evo što nam je rekao njegov zamjenik

Dok se građani u nekim dijelovima grada još probijaju kroz snijeg i neočišćene sporedne ceste, u ulici u kojoj živi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević situacija je drukčija. Tamo je prometnica očišćena. Stanovnik kvarta kaže kako je cesta počišćena ranom zorom, te da je upravo ovaj dio – najčišći u okolici.

Oko snijega se vodi i žestoka politička borba. Gradsku vlast rano ujutro je prozvao HDZ, iz kojeg kažu da su snježne oborine razotkrile potpuno rastrojstvo gradskih službi.

Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala je s Lukom Korlaetom, zamjenikom gradonačelnika Zagreba

Zašto se gradonačelnik nije oglasio cijeli dan?

Operativnu stvar vodimo pročelnik Pavuna i ja, a gradonačelnik je upoznat sa svime. Upravo sam došao na razgovor s vama nakon sastanka s njim. Mislim da nema potrebe da je prisutan u javnosti kad nas dvojica to pokrivamo.

Ali ovo je prvi veći snijeg otkad ste na vlasti - zašto mislite da nije trebao biti na terenu?

Imali smo puno urgentnih situacija u prvom mandatu i pO početku ovog tako da navikli smo i znamo se s tim nositi i mi ostali

Jesu li sada sve ceste čiste i prohodne u gradu?

Jesu. U gradu ima 2600 kilometara cesta i sve su ceste očišćene barem dva puta a neke čak i četiri puta. Ralice su prošle i sve je posoljeno odnosno tako da je sad sve u najboljem redu i što se tiče kolnog prometa a dobrim dijelom i što se tiče nogostupa.

Ali vidjeli smo da je dio građana nezadovoljan i ljut - i da kvartovske ulice, parkirališta i brdski dio Zagreba nije dobro očišćen..

Nažalost, te su ceste strme i uske, imaju takvu geometriju da je u njih nekada teško ući i ne može svaki kamion u njih ući, nego mora ući ona manja ralica, odnosno manji traktor. I to se sada isto događa. Prema tome, sve će biti očišćeno barem dva puta.

Vidjeli smo i fotografiju koja je snimljena ispred Rebra - hitnjaci guraju vozilo - gdje su tad bile vaše službe?

Bile su sigurno na terenu. Snijeg je padao, snijeg pada kontinuirano i onda kad se jednom počisti i napada novi snijeg i opet postane sklisko. Ima sigurno i takvih situacija na nekim strmim dionicama, ali ako pogledamo Grad u globalu, sigurno je ukupni dojam jako dobar.

Kritiziraju vas iz HDZ-a, ali i bivši Bandićevi suradnici da ste zakazali. Što im odgovarate?

Ma mislim u trenutku kada Grad financijski nije stajao nikada bolje, kada su veliki kapitalni projekti poput Paromlina u tijeku, kada socijalne i komunalne usluge nisu poskupile onda traže bilo što da nam da nam podmetnu i da nas se prokažu kao nesposobne. Dakle, odbacujem to s indignacijom.

Ipak, dio nogostupa i dalje nije očišćen. Sutra slijede minusi. Kako ćete spriječiti ozljede?

Pozivam građane, dakle suvlasnike stambenih zgrada i obiteljskih kuća da počiste ispred svojih kuća jer je to, uostalom i njihova obaveza, a mi ćemo, konkretno podružnica Zrinjevac, čistiti ove poteze koji su primjerice Avenija Vukovar ili Hrvatske bratske zajednice - To će čistiti gradske službe.

U skladu s komentarima s društvenih mreža - je li se Zagreb u doba Milana Bandića bolje čistio?

Ma naravno da nije. I ona njegova famozna izjava 'Pojest ću snijeg'. Ne treba jesti snijeg, imamo opremu i ljude koji to mogu napraviti i napravili su to izvrsno i ovim putem još jednom želim zahvaliti zimskoj službi i svim ostalim gradskim podružnicama koje su cijelu proteklu noć bile na terenu.