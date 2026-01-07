Je li se Zagreb u doba Milana Bandića bolje čistio? Korlaet: 'Ma naravno da nije'

POTPUNO ODSJEČENI /
Dok se građani u nekim dijelovima grada još probijaju kroz snijeg i neočišćene sporedne ceste, u ulici u kojoj živi zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević situacija je drukčija. Tamo je prometnica očišćena. Stanovnik kvarta kaže kako je cesta počišćena ranom zorom, te da je upravo ovaj dio – najčišći u okolici.
Oko snijega se vodi i žestoka politička borba. Gradsku vlast rano ujutro je prozvao HDZ, iz kojeg kažu da su snježne oborine razotkrile potpuno rastrojstvo gradskih službi.
Reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović razgovarala je s Lukom Korlaetom, zamjenikom gradonačelnika Zagreb
