Dorian Ribarić o vremenu u Hrvatskoj: 'Ciklona i fronte se premještaju...'

Vrhunac oborinskog vala je iza nas. No, još će se danas ciklona i fronte premještati preko južnog Jadrana dalje na istok, a naši će krajevi glavninom biti na stražnjoj strani tih poremećaja.

Ujutro i prijepodne oblačno i hladnije, ali znatno rjeđi i sve slabiji snijeg. Pahulje će tek lepršati na sjevernom Jadranu na jakoj i olujnoj, na udare orkanskoj buri, uglavnom na Kvarneru i u Primorju. I na krajnjem jugu jugo će oslabjeti i okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadnjak, a tu se još uvijek očekuje povremena kiša. Posvuda vrlo hladno, a hladnije nego na kopnu činit će se na buri na sjevernom Jadranu. Više pogledajte u prilogu.