Upoznajte prve kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni': 'Konkurencija? Mislim, pogledaj me'

NOVA SEZONA /

Upoznajte prve tri kandidatkinje nove sezone showa 'Gospodin Savršeni'! Iva, Jelena M. i Manuela nadaju se kako će u showu upoznati svoju srodnu dušu.

''Konkurencija? Nisam ni znala da postoji, mislim pogledaj me'', samouvjereno je rekla Iva. Jelena M. istaknula je kako voli kavalire.

''Kada mi frajer izvuče stolicu, ja padam na du*e'', rekla je Jelena M.

Manuela je otkrila kako smatra da ima dosta talenata, ali još uvijek nije izbrusila jedan do te mjere da je ekspert.

Podsjećamo, nova sezona showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje vodi na sunčanu Kretu, gdje će se uz more, izazove i emocije razvijati nove ljubavne priče. Ove su sezone u središtu pozornosti Karlo i Petar - dvojica muškaraca koje povezuje hrabrost da budu svoji, a razlikuju ih putevi kojima su do toga došli.

Dvojica muškaraca različitih energija, ali istog cilja - pronaći ljubav pred kamerama, bez glume i bez zadrške. Nova sezona 'Gospodina Savršenog' donosi više emocija i više rizika nego ikad prije - od 26. siječnja na platformi Voyo, a uskoro na RTL-u!