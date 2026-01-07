FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Teodora naglo pala u nesvijest, Jakov i Ivica ostali u šoku


Foto: Rtl

Ne propustite sljedeću epizodu

7.1.2026.
11:54
Milena Dražić
Rtl
Zora prima komplimente gdje god se okrene, svi su primijetili koliko je lijepa bila na svadbi svoje sestre Cvite, a Katarina je, pak, primijetila da joj se sestra oblači sve atraktivnije. Dotad, Domazet i Badurina razgovaraju o odvjetnicima. Kod Vukasovih razgovor o proslavi povodom zaruka Tereze i Vice. Cvita se nudi pomoći u organizaciji svadbe i traženju vjenčanice, no Mirjana je suptilno odbija.


Foto: Rtl

Kod Ivice, zavladao je mir. Teodora se ispričala Karmeli, a potom se Ivica ispričao svojoj snahi. Uskoro obitelj doživi novi šok, Teodora naglo pada na u nesvijest pa baba Ljuba hita u intervenciju. Uskoro postavlja dijagnozu i uputi Jakova da više pazi na svoju slabu suprugu.

Rajka i Nikola razgovaraju o Veselinoviću i oporuci, no Rajka nije uvjerena u tu verziju. Nikola traži istinu od svoje voljene tetke.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

Pogledajte video: Od masovnih vjenčanja na -20 do Stranger things poštanskih marki: Ovo je Direktov pregled dana

 

 

Divlje PčeleRtlVoyo

