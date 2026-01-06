FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Mirjana presretna što je Vice zaručio Terezu, a Čavka pati zbog novosti

Mirjana presretna što je Vice zaručio Terezu, a Čavka pati zbog novosti
Foto: Rtl

Divlje pčele ne propustite od 20.15 sati na RTL-u

6.1.2026.
11:32
Hot.hr
Rtl
Čavka i Vice suočavaju se u staji, a povrijeđeni Milan ne skriva svoje osjećaje prema čovjeku koji je zaprosio Terezu. Kada mu Vice kaže što se dogodilo, Čavka ostaje tužan i bijesan. Rajka razgovara s Mirjanom i Antom o prosidbi pa im otkriva da bi ona razmislila više puta o Vicinoj ponudi. Slaže se i Ante, ni njemu se Vice ne sviđa, no smatra i da je dobra partija za Terezu. "Žao mi je što nisi imala svoje djece Rajka, da im preneseš tu svoju mudrost", povrijedila je Mirjana okrutnim riječima Rajku.

Foto: Rtl
Foto: Rtl

Domazet spletkari sa Šušnjarom zbog ministarstva i Katinih polja. Za to vrijeme, Jakov traži Katu na njezinim poljima i doznaje da je ona otišla u Split. Tijekom razgovora sa Stipanom, sve je sumnjičaviji oko Domazeta i žalbe zbog polja.

Foto: Rtl
Foto: Rtl

Teodora i Luce u razgovoru komentiraju svadbu, a Teodora joj otkriva da je tužna što nisu pozvani na svadbu. Nekad se, kaže, razmišlja što joj je trebao dolazak u Vrilo. Cvita, s druge strane, cvjeta od sreće, posebno kada joj u posjetu stiže Zora.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

DIVLJE PČELE /
Mirjana presretna što je Vice zaručio Terezu, a Čavka pati zbog novosti