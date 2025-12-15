FREEMAIL
SAVRŠENO PREDJELO /

Brza pašteta od tune: Recept za kremasti namaz koji će oduševiti vašu obitelj i goste

Foto: Pexels

Ovaj kremasti namaz gotov je za desetak minuta, a može se pripremiti i dan ranije. Vjerujete svi će biti oduševljeni ovom jednostavnom paštetom od tune

15.12.2025.
6:14
Antonela Ištvan
Pexels
U blagdansko vrijeme, pašteta od tune među omiljenim je jelima za stolom. Zato vam donosimo recept za ovu izvanrednu delikatesu, koja se ističe iznimno bogatim i slojevitim okusom te neodoljivo baršunastom teksturom koja se topi u ustima. Ova će pašteta, bez sumnje, garantirati snažan dojam i oduševiti svakog gosta ili člana obitelji za vašim stolom.

Savjeti za najbolju paštetu od tune

Ključ uspjeha je u kvalitetnim sastojcima i balansu okusa. Iako se radi o jednostavnom jelu, nekoliko detalja može napraviti veliku razliku.

  • Odabir tune: Za najbogatiji okus i glatku teksturu, birajte tunu konzerviranu u maslinovom ulju. Prije upotrebe obavezno je dobro ocijedite kako višak ulja ne bi učinio paštetu preteškom.
  • Kremasta baza: Maslac sobne temperature temelj je klasične paštete jer osigurava bogatu i baršunastu teksturu. Za lakšu verziju, maslac možete zamijeniti punomasnim krem sirom.
  • Slojevitost okusa: Nekoliko slanih inćuna ili žličica kapara dat će pašteti dubinu i prepoznatljiv mediteranski štih, dok malo senfa unosi blagu pikantnost.

Recept za kremastu paštetu od tune

Ovaj recept spaja klasične elemente s nekoliko dodataka koji ga čine idealnim za svečane prigode.

Sastojci:

  • 2 veće konzerve tune u maslinovom ulju (oko 300 g ocijeđene mase)
  • 100 g maslaca sobne temperature (ili 120 g krem sira)
  • 2 tvrdo kuhana žumanjka (po želji, za bogatiju teksturu)
  • 1 žlica svježe iscijeđenog limunovog soka
  • 1 žličica senfa (preporuka: Dijon)
  • 1-2 manja kisela krastavca, sitno nasjeckana
  • 1 žličica kapara, ispranih
  • 2-3 fileta slanih inćuna (po želji)
  • Svježe nasjeckani peršin ili vlasac
  • Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Priprema korak po korak:

  1. Priprema sastojaka: Tunjevinu temeljito ocijedite od ulja. Maslac ostavite na sobnoj temperaturi da potpuno omekša. Ako koristite tvrdo kuhana jaja, odvojite žumanjke.
  2. Miješanje: U blender ili sjeckalicu stavite ocijeđenu tunu, omekšali maslac (ili krem sir), tvrdo kuhane žumanjke, limunov sok, senf, kapare i inćune.
  3. Blendanje: Miksajte sve sastojke dok ne dobijete potpuno glatku i kremastu smjesu. Povremeno zaustavite blender i špatulom sastružite smjesu sa stijenki posude kako bi se sve ravnomjerno sjedinilo. Ako nemate blender, sastojke možete vrlo sitno nasjeckati i energično izmiješati vilicom za rustikalniju teksturu.
  4. Završni dodaci: Dobivenu paštetu prebacite u zdjelu. Ručno umiješajte sitno nasjeckane kisele krastavce i svježi peršin ili vlasac. Kušajte i začinite solju i paprom po želji.
  5. Hlađenje: Paštetu pokrijte prozirnom folijom i stavite u hladnjak na najmanje dva sata, a idealno preko noći. Hlađenjem će se okusi prožeti, a pašteta će dobiti savršenu čvrstoću za mazanje.

Posluživanje i čuvanje

Paštetu poslužite ohlađenu u zdjelici, ukrašenu s nekoliko kapara, svježim vlascem ili koricom limuna. Savršeno se sljubljuje s prepečenim kruhom, domaćim krekerima, grisinima ili štapićima svježeg povrća poput mrkve i celera.

Čuvajte je u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku do tri dana. Može se i zamrznuti, no imajte na umu da se tekstura može lagano promijeniti nakon odmrzavanja. U tom slučaju, kratko je promiješajte ili ponovno izblendajte kako bi povratila glatkoću.

Brza pašteta od tune: Recept za kremasti namaz koji će oduševiti vašu obitelj i goste