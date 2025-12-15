Brza pašteta od tune: Recept za kremasti namaz koji će oduševiti vašu obitelj i goste
Ovaj kremasti namaz gotov je za desetak minuta, a može se pripremiti i dan ranije. Vjerujete svi će biti oduševljeni ovom jednostavnom paštetom od tune
U blagdansko vrijeme, pašteta od tune među omiljenim je jelima za stolom. Zato vam donosimo recept za ovu izvanrednu delikatesu, koja se ističe iznimno bogatim i slojevitim okusom te neodoljivo baršunastom teksturom koja se topi u ustima. Ova će pašteta, bez sumnje, garantirati snažan dojam i oduševiti svakog gosta ili člana obitelji za vašim stolom.
Savjeti za najbolju paštetu od tune
Ključ uspjeha je u kvalitetnim sastojcima i balansu okusa. Iako se radi o jednostavnom jelu, nekoliko detalja može napraviti veliku razliku.
- Odabir tune: Za najbogatiji okus i glatku teksturu, birajte tunu konzerviranu u maslinovom ulju. Prije upotrebe obavezno je dobro ocijedite kako višak ulja ne bi učinio paštetu preteškom.
- Kremasta baza: Maslac sobne temperature temelj je klasične paštete jer osigurava bogatu i baršunastu teksturu. Za lakšu verziju, maslac možete zamijeniti punomasnim krem sirom.
- Slojevitost okusa: Nekoliko slanih inćuna ili žličica kapara dat će pašteti dubinu i prepoznatljiv mediteranski štih, dok malo senfa unosi blagu pikantnost.
Recept za kremastu paštetu od tune
Ovaj recept spaja klasične elemente s nekoliko dodataka koji ga čine idealnim za svečane prigode.
Sastojci:
- 2 veće konzerve tune u maslinovom ulju (oko 300 g ocijeđene mase)
- 100 g maslaca sobne temperature (ili 120 g krem sira)
- 2 tvrdo kuhana žumanjka (po želji, za bogatiju teksturu)
- 1 žlica svježe iscijeđenog limunovog soka
- 1 žličica senfa (preporuka: Dijon)
- 1-2 manja kisela krastavca, sitno nasjeckana
- 1 žličica kapara, ispranih
- 2-3 fileta slanih inćuna (po želji)
- Svježe nasjeckani peršin ili vlasac
- Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu
Priprema korak po korak:
- Priprema sastojaka: Tunjevinu temeljito ocijedite od ulja. Maslac ostavite na sobnoj temperaturi da potpuno omekša. Ako koristite tvrdo kuhana jaja, odvojite žumanjke.
- Miješanje: U blender ili sjeckalicu stavite ocijeđenu tunu, omekšali maslac (ili krem sir), tvrdo kuhane žumanjke, limunov sok, senf, kapare i inćune.
- Blendanje: Miksajte sve sastojke dok ne dobijete potpuno glatku i kremastu smjesu. Povremeno zaustavite blender i špatulom sastružite smjesu sa stijenki posude kako bi se sve ravnomjerno sjedinilo. Ako nemate blender, sastojke možete vrlo sitno nasjeckati i energično izmiješati vilicom za rustikalniju teksturu.
- Završni dodaci: Dobivenu paštetu prebacite u zdjelu. Ručno umiješajte sitno nasjeckane kisele krastavce i svježi peršin ili vlasac. Kušajte i začinite solju i paprom po želji.
- Hlađenje: Paštetu pokrijte prozirnom folijom i stavite u hladnjak na najmanje dva sata, a idealno preko noći. Hlađenjem će se okusi prožeti, a pašteta će dobiti savršenu čvrstoću za mazanje.
Posluživanje i čuvanje
Paštetu poslužite ohlađenu u zdjelici, ukrašenu s nekoliko kapara, svježim vlascem ili koricom limuna. Savršeno se sljubljuje s prepečenim kruhom, domaćim krekerima, grisinima ili štapićima svježeg povrća poput mrkve i celera.
Čuvajte je u hermetički zatvorenoj posudi u hladnjaku do tri dana. Može se i zamrznuti, no imajte na umu da se tekstura može lagano promijeniti nakon odmrzavanja. U tom slučaju, kratko je promiješajte ili ponovno izblendajte kako bi povratila glatkoću.
