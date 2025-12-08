Umak će biti puno ukusniji ako dodate neobičan sastojak: 'Savršen je i bez grudica'

Doba je godine kada se u mnogim kućanstvima dovršavaju planovi za svečani blagdanski ručak. No, bez obzira na to kako pripremate krumpire ili začinjavate puricu, nijedno pečenje nije potpuno bez dobrog umaka. Nažalost, umak se često priprema u zadnji tren, u žurbi, zbog čega nerijetko ispadne bezličan i nedovoljno začinjen.

Mnogi griješe dodajući sav temeljac odjednom, što rezultira vodenastim okusom. Srećom, prema pisanju portala Express, postoji jednostavan trik uz pomoć kojeg običan umak postaje gurmanski doživljaj.

Stephanie Melchione, autorica kuharica i osnivačica popularnog bloga The Cozy Cook, podijelila je važan savjet: ključno je koristiti prave sastojke za pojačavanje okusa, a jedan od njih je soja umak.

"Soja umak obiluje 'umamijem', što je zapravo ona pikantna karakteristika koja umak čini tako neodoljivim," objašnjava Stephanie. Iako se na prvu može činiti neobičnim koristiti azijski začin u tradicionalnom umaku za pečenje, on je bogat glutamatima koji umaku daju "mesnatiji" okus i puno dublju aromu.

Osim toga, soja umak pomaže uravnotežiti okuse jer je istovremeno slan, sladak i blago kiselkast, što se odlično slaže sa svim vrstama mesa, bilo da pečete piletinu, puretinu, govedinu ili svinjetinu. Jednostavnim dodavanjem male količine ovog začina ne samo da ćete poboljšati okus, već ćete umaku dati i privlačniju, tamniju boju.

Kako postići savršenu teksturu umaka bez grudica?

Osim okusa, tekstura je presudna za dobar umak. Mnogi kuhari koriste kukuruzni škrob (gustin) kao tajni sastojak za postizanje svilenkaste glatkoće.

Stephanie savjetuje izradu takozvane "kašice": "To je kombinacija kukuruznog škroba i hladne vode koja se dodaje toploj tekućini kako bi se zgusnula. Razlog zašto se koristi hladna voda jest sprječavanje stvaranja grudica kada se smjesa doda u toplu bazu".

Recept za bogatiji i ukusniji umak

Ako želite impresionirati goste ovog Božića, isprobajte ovaj recept koji kombinira bogate temeljce i spomenute trikove za savršen rezultat.

Potrebni sastojci:

240 ml pilećeg temeljca

240 ml goveđeg temeljca

Jedna kocka za goveđu juhu

1 žličica luka u prahu

Pola žličice češnjaka u prahu

1,5 žličica soja umaka

60 ml hladne vode

3 žlice kukuruznog škroba (gustina)

1 žlica hladnog maslaca (neslanog)

Priprema:

1. U posudu na štednjaku ulijte pileći i goveđi temeljac. Zatim namrvite kocku za juhu te dodajte luk u prahu, češnjak u prahu i soja umak.

2. U zasebnoj zdjelici pomiješajte kukuruzni škrob s hladnom vodom. Vodu dodajte polako dok ne dobijete glatku smjesu bez grudica. Ostavite sa strane.

3. Zagrijte tekućinu na štednjaku na jačoj vatri dok ne počne ključati. Kada zakipi, polako pjenjačom umiješajte pripremljenu smjesu škroba i vode dok se sve lijepo ne sjedini.

4. Smanjite vatru na srednje jaku temperaturu i pustite da umak lagano krčka dvije do tri minute.

5. Kada umak postigne željenu gustoću, maknite ga s vatre.

6. Za sam kraj, umiješajte jednu žlicu hladnog maslaca neposredno prije posluživanja. Ovaj korak će umaku dati baršunastu teksturu i dodatni sjaj.

