Obavijena velom misterije: Ovo su tajna društva za koja možda nikada niste čuli

U svijetu u kojem je većina informacija dostupna jednim klikom, najviše pozornosti privlače mjesta i skupine koje ostaju izvan dosega javnosti. Tajna društva, lože i ekskluzivni krugovi svojom zatvorenošću stvaraju prostor za mitove, strahove i beskrajna nagađanja.

Njihov je utjecaj ponekad bio presudan – od drevnih mističnih kultova do suvremenih elitnih okupljanja, ostavili su trag u politici, društvu i globalnim procesima o kojima šira javnost nerijetko malo zna, piše History Collection.

Pogledajte u galeriji o kojim tajnim društvima se radi, te kakav su utjecaj ostavili na svijet.