Povijesno otkriće u palači: Tijekom obnove pronađen trag prošlosti. Tko ga je urezao?

Kraljevske rezidencije, kao središta političke moći i privatnog života monarha, često skrivaju tragove prošlosti koji se otkriju tek tijekom obnove. Tako je bilo i u jednoj od najpoznatijih britanskih povijesnih palača. Tijekom konzervatorskih radova u Hampton Courtu, stručnjaci su pronašli grafit iz prve polovice 17. stoljeća, koji je stoljećima bio skriven iza zida.

Ovaj neočekivani nalaz, otkriven iza drvenih zidnih obloga, pruža rijedak pogled u svakodnevicu prošlih stoljeća i otvara nova pitanja o ljudima koji su nekada boravili u prostorijama doma kralja Henrika VIII., piše What's The Jam.

Značajan nalaz u Apartmanima princa

Do otkrića je došlo u dijelu palače poznatom kao "Prince's Lodgings" (Apartmani princa). Ovi prostori posjeduju iznimnu povijesnu važnost, izvorno ih je 1537. godine naručio sam kralj Henrik VIII. za svog sina i nasljednika, budućeg kralja Eduarda VI. Iako arhitektura soba datira iz razdoblja Tudora, novootkriveni artefakt potječe iz kasnijeg razdoblja, točnije iz vremena dinastije Stuart.

Prilikom pažljivog uklanjanja zidnih panela radi očuvanja strukture, konzervatorski tim uočio je urezan crtež na žbuci koji vjerojatno nije bio vidljiv stotinama godina. Prikaz je grub, ali detaljan te ilustrira mušku figuru odjevenu u kaput karakterističan za 16. ili rano 17. stoljeće, s pokrivalom koje asocira na šešir ili kacigu. Posebnu zagonetnost prikazu daje predmet koji figura drži u ruci – vizualno odgovara prikazu strijele.

Uz likovni prikaz, jasno je urezana godina: 1626. Ovaj datum smješta nastanak grafita u drugu godinu vladavine kralja Karla I., unuka Marije Stuart, što indicira da je prostorija bila aktivno korištena i podvrgnuta preinakama znatno nakon smrti Eduarda VI.

Primjena suvremene tehnologije u očuvanju baštine

James Shemmonds, pomoćni kustos za povijesne zgrade u organizaciji Historic Royal Palaces, predstavio je ovo otkriće javnosti naglašavajući njegovu rijetkost. Istaknuo je kako je njegov tim vjerojatno prvi koji je ugledao ovaj crtež nakon više stoljeća.

"Nalazimo se u Apartmanima princa u palači Hampton Court. Skrivene iza oplate u ovoj prostoriji, s uzbuđenjem smo otkrili grafite koji uključuju prikaz čovjeka u odjeći koja podsjeća na stil 16. stoljeća", izjavio je Shemmonds, naglašavajući važnost trenutka kada se prošlost fizički manifestira pred istraživačima.

Radi adekvatnog dokumentiranja i očuvanja ovog krhkog povijesnog zapisa, u proces se uključila i Constantina Vlachou, voditeljica znanstvenog tima za baštinu. Tim primjenjuje najsuvremenije tehnologije kako bi analizirao nalaz bez rizika od oštećenja.

Ključan segment procesa predstavlja 3D lasersko skeniranje, metoda koja omogućuje izradu preciznog digitalnog modela grafita. Ova tehnologija ne samo da bilježi svaku nepravilnost i liniju crteža s visokom preciznošću, već omogućuje stručnjacima proučavanje stila i tehnike izrade bez fizičkog kontakta. Dodatno, provode se analize materijala žbuke i samog urezivanja, što bi moglo otkriti više o alatima kojima se nepoznati autor služio.

Pitanje autorstva i konteksta

Pitanje koje se sada nameće povjesničarima jest – tko je urezao ovaj crtež i s kojom motivacijom? Je li riječ o stražaru koji je kratio vrijeme na dužnosti, dvorjaninu koji je želio ostaviti trag ili možda o radniku koji je obavljao popravke u palači 1626. godine?

Grafit prikazuje muškarca sa strijelom, što može imati vojne konotacije ili se odnositi na lov, omiljenu razonodu plemstva u Hampton Courtu. Činjenica da je crtež pronađen iza drvene oplate pokazuje da je ili nastao prije postavljanja panela ili je namjerno skriven.

Ovakvi "povijesni grafiti" ne smatraju se vandalizmom u suvremenom smislu, već dragocjenim zapisima o prisutnosti pojedinaca u prostorima rezerviranim za elitu. Oni svjedoče o ljudskoj potrebi za ostavljanjem traga, čak i unutar strogih okvira kraljevskog protokola.

Značaj konzervatorskih istraživanja

Otkriće u Apartmanima princa ukazuje na slojevitost povijesti građevina poput Hampton Courta. Svaka renovacija, popravak ili zamjena instalacija nosi potencijal za nova saznanja. Dok su povijesni zapisi i službeni dokumenti ključni za razumijevanje makropovijesnih događaja, ovakvi manji, osobni tragovi pružaju uvid u svakodnevni život i povijest dvorca.

Znanstvena analiza koja je u tijeku trebala bi ponuditi dodatne odgovore. Po završetku dokumentiranja, grafit će vjerojatno ponovno biti fizički zaštićen, ali istovremeno i trajno digitalno pohranjen za buduće generacije, čime se osigurava da ovaj povijesni zapis iz 1626. godine ostane dostupan budućim istraživanjima.

