Dva kilograma zlata vrijedi kao stan u Zagrebu, ako je pravo. Donosimo kako se testira

Ova lijepa poluga od jednog kilograma čistog zlata vrijedi 120 tisuća eura. Tako to izgleda kad se vrijednost mjeri u gramima, a bogatstvo čuva u zlatnicima.

"Ako imate 120.000 eura da kupite jedan kilogram zlata, možda bi bilo bolje radi fleksibilnosti da uzmete deset poluga od 100 grama. Pošto kada vam zatreba, možete prodati jednu polugu od 100 grama ili dvije poluge od 100 grama. Ovako, ukoliko kupite jedan kilogram, morate prodati doslovno cijelu kilu", savjetuje Saša Ivanović, direktor i vlasnik tvrtke za distribuciju investicijskog zlata i srebra.

Hrvati najviše kupuju manje poluge od jednog do 10 grama i to za vjenčanja, krštenja i pričesti. Za sve oni koji žele prodati zlatni nakit glavni savjet je: "Svima sugeriramo da prije prodaje provjere malo cijene jer ima razlika između nekih takozvanih uličnih otkupljivača gdje prvo za četrnaest 18 karatnog zlata to vam ne daju nikakvu razliku. Znači, cijena je ista", kaže Ivanović.

Kako izgleda testiranje, uvjerili smo se sami: ovdje je zlato koje su mnogobrojni različiti građani donijeli kao lom. Stavlja se na uređaj, uzme se primjerak za testiranje, treba utvrditi čistoću, staviti na uređaj i u samo nekoliko sekundi rezultat je tu.

Zlato se testirati može i ovako: odreženo dio zlata, malo zagrebemo. Ako nije ta karataža - trebalo bi se otopiti.

Investicijsko zlato ne smije se rezati niti oštećivati.

U posljednjih nekoliko godina vidljiv je strelovit rast zlata. Ono što je nekad vrijedilo 40 tisuća eura - danas vrijedi 120. Koliko je skočila vrijednost zlata, najbolje pokazuje sljedeći primjer poluge od 2 kilograma čistog zlata - što bi vrijedilo otprilike 240 tisuća eura - kao jedan dobar stan sa garažom u Zagrebu.

Osim zlata, velika je pomama i za srebrom. Najveći hit trenutačno je monster box bečkih filharmoničara u kojemu se nalazi 500 srebrnjaka od jedne unce, odnosno oko 31 gram. Cijena - 34 i pol tisuće eura.

A kako izgleda taljenje zlata? U videu pogledajte trenutak kada se bogatstvo topi pred kamerama RTL-a - to se ne viđa često.