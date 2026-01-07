FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LJUBAV JE NA SELU /

'Hoćeš mi biti dečko?': Slijede važna pitanja za kraj romantičnih putovanja

'Hoćeš mi biti dečko?': Slijede važna pitanja za kraj romantičnih putovanja
×
Foto: Rtl

Ne propustite novu epizodu

7.1.2026.
11:34
Milena Dražić
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Na romantičnim putovanjima kandidata u 'Ljubav je na selu' emocije su dosegle vrhunac, od nježnih priznanja i hrabrih pitanja do neočekivanih dvojbi koje bi mogle promijeniti sve. Neki su spremni zakoračiti u zajedničku budućnost, dok drugi još traže riječ – i sebe.

Jedan farmer iznenada će shvatiti da je možda napravio pogrešan izbor i krivu djevojku poveo na put, a neki će, uz cvijeće i osmijeh, pokušati izgladiti napete odnose.

Uz to, jedna romantična gesta pretvorit će običnu večer u trenutak koji se pamti, a ljubavna priča naći će se pred velikim ispitom povjerenja.

„Hoćeš mi biti dečko? Od ovog trenutka“, upitat će jedna dama svog farmera i čekati njegovu reakciju.

'Hoćeš mi biti dečko?': Slijede važna pitanja za kraj romantičnih putovanja
Foto: Rtl

Među jednim mladim parom rađa se nova dinamika, razlike se brišu, a pišu romantična pisma. No odluke tek trebaju pasti.

A kad se svi ponovno nađu na istom mjestu, uz dobru glazbu, ples i voditeljicu Anitu Martinović, stari osjećaji i nove nedoumice ponovno bi mogle izaći na vidjelo.

O čemu je riječ i tko je novi par, pokazat će 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Pogledajte video: Šibenski azil pod lupom: Životinje gladne i ozlijeđene, spašeno 50 pasa

 

Ljubav Je Na SeluRtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LJUBAV JE NA SELU /
'Hoćeš mi biti dečko?': Slijede važna pitanja za kraj romantičnih putovanja