'Hoćeš mi biti dečko?': Slijede važna pitanja za kraj romantičnih putovanja

Na romantičnim putovanjima kandidata u 'Ljubav je na selu' emocije su dosegle vrhunac, od nježnih priznanja i hrabrih pitanja do neočekivanih dvojbi koje bi mogle promijeniti sve. Neki su spremni zakoračiti u zajedničku budućnost, dok drugi još traže riječ – i sebe.

Jedan farmer iznenada će shvatiti da je možda napravio pogrešan izbor i krivu djevojku poveo na put, a neki će, uz cvijeće i osmijeh, pokušati izgladiti napete odnose.

Uz to, jedna romantična gesta pretvorit će običnu večer u trenutak koji se pamti, a ljubavna priča naći će se pred velikim ispitom povjerenja.

„Hoćeš mi biti dečko? Od ovog trenutka“, upitat će jedna dama svog farmera i čekati njegovu reakciju.

Foto: Rtl

Među jednim mladim parom rađa se nova dinamika, razlike se brišu, a pišu romantična pisma. No odluke tek trebaju pasti.

A kad se svi ponovno nađu na istom mjestu, uz dobru glazbu, ples i voditeljicu Anitu Martinović, stari osjećaji i nove nedoumice ponovno bi mogle izaći na vidjelo.

O čemu je riječ i tko je novi par, pokazat će 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u, a 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

