Spakirala stvari i povela djecu: Kourtney Kardashian napustila Travisa Barkera?
Kourtney i Travis u braku su nepune četiri godine. Tijekom veze i braka, par je često u javnosti pokazivao bliskost i nježnost
Društvene mreže ovog su tjedna preplavile glasine koje su uznemirile obožavatelje klana Kardashian.
Recap Next, Instagram profil posvećen vijestima o slavnim osobama, objavio je video u kojem tvrdi da je najstarija od sestara Kardashian - Kourtney (46) spakirala stvari, napustila dom supruga, bubnjara Travisa Barkera (50), i povela svoju djecu.
Objava je odmah izazvala lavinu komentara, no fanovi su prilično skeptični prema tvrdnjama.
Kratki video, montiran poput najave za dramatičnu seriju, sugerira da je Kourtney donijela definitivnu odluku. U opisu objave stoji: „Najnovija vijest! Jučer se Kourtney Kardashian iselila iz vile Travisa Barkera sa svoje troje djece.“
Video prikazuje kompilaciju sretnih trenutaka para, isprepletenih sa snimkama Kourtney kako šeta s djecom, što je očito korišteno da se dočara ideja o navodnom napuštanju doma.
Majka četvero djece
Kourtney i Travis u braku su nepune četiri godine. Službeno su se vjenčali na intimnoj ceremoniji u Santa Barbari 15. svibnja 2022. Tijekom veze i braka, par je često u javnosti pokazivao bliskost i nježnost, što dodatno otežava fanovima da prihvate glasine o njihovom raskidu.
Kourtney i Travis imaju dvogodišnjeg sina Rockyja Thirteena. Ona je također majka sinova Masona (15) i Reigna (10) te kćeri Penelope (13) koje je dobila u dugogodišnjoj vezi s Scottom Disickom.
Za sada službene potvrde o razlazu nema, a pratitelji s nestrpljenjem prate daljnji razvoj događaja.
Podsjetimo, Kourtney Kardashian prošli je mjesec obilježila važnu osobnu prekretnicu. Reality zvijezda i osnivačica lifestyle brenda Lemme otkrila je da je već tri godine trijezna.
Iako nikada nije detaljno govorila o razlozima zbog kojih je prestala konzumirati alkohol, Kourtney je posljednjih godina često isticala koliko joj je važan zdrav životni stil, balans i briga o tijelu i mentalnom zdravlju.
