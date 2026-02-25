FREEMAIL
FANOVI SKEPTIČNI /

Spakirala stvari i povela djecu: Kourtney Kardashian napustila Travisa Barkera?

Spakirala stvari i povela djecu: Kourtney Kardashian napustila Travisa Barkera?
Foto: Profimedia

Kourtney i Travis u braku su nepune četiri godine. Tijekom veze i braka, par je često u javnosti pokazivao bliskost i nježnost

25.2.2026.
19:27
Hot.hr
Profimedia
Društvene mreže ovog su tjedna preplavile glasine koje su uznemirile obožavatelje klana Kardashian.

Recap Next, Instagram profil posvećen vijestima o slavnim osobama, objavio je video u kojem tvrdi da je najstarija od sestara Kardashian  - Kourtney (46) spakirala stvari, napustila dom supruga, bubnjara Travisa Barkera (50), i povela svoju djecu.

Foto: Sir Sherlock Holmes/MEGA/Mega Agency/Profimedia

Objava je odmah izazvala lavinu komentara, no fanovi su prilično skeptični prema tvrdnjama. 

Kratki video, montiran poput najave za dramatičnu seriju, sugerira da je Kourtney donijela definitivnu odluku. U opisu objave stoji: „Najnovija vijest! Jučer se Kourtney Kardashian iselila iz vile Travisa Barkera sa svoje troje djece.“

Video prikazuje kompilaciju sretnih trenutaka para, isprepletenih sa snimkama Kourtney kako šeta s djecom, što je očito korišteno da se dočara ideja o navodnom napuštanju doma.

Majka četvero djece

Kourtney i Travis u braku su nepune četiri godine. Službeno su se vjenčali na intimnoj ceremoniji u Santa Barbari 15. svibnja 2022. Tijekom veze i braka, par je često u javnosti pokazivao bliskost i nježnost, što dodatno otežava fanovima da prihvate glasine o njihovom raskidu.

Foto: Profimedia

Kourtney i Travis imaju dvogodišnjeg sina Rockyja Thirteena. Ona je također majka sinova Masona (15) i Reigna (10) te kćeri Penelope (13) koje je dobila u dugogodišnjoj vezi s Scottom Disickom.

Za sada službene potvrde o razlazu nema, a pratitelji s nestrpljenjem prate daljnji razvoj događaja.

Foto: Monica Schipper/Getty images/Profimedia

Podsjetimo, Kourtney Kardashian prošli je mjesec obilježila važnu osobnu prekretnicu. Reality zvijezda i osnivačica lifestyle brenda Lemme otkrila je da je već tri godine trijezna.

Iako nikada nije detaljno govorila o razlozima zbog kojih je prestala konzumirati alkohol, Kourtney je posljednjih godina često isticala koliko joj je važan zdrav životni stil, balans i briga o tijelu i mentalnom zdravlju.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se krije iza tetovaža grupe Lelek? Oživjele tradiciju iz 15. stoljeća kojom su se Hrvatice štitile od Osmanlija

