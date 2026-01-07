Policija obitelji rekla da im je sin mrtav, nakon 22 dana stigao neshvatljiv obrat: 'Ovo je šok'

Britanska policija u prosincu je ocu i majci priopćila da je njihov sin tinejdžer umro u prometnoj nesreći u Rotherhamu, a nakon 22 dana priznali su da su krivo identificirali žrtvu, objavio je Daily Mail u srijedu.

U priopćenju policije Južnog Yorkshirea pisalo je da su Trevor Wynn (17) i tinejdžerica (17) poginuli u prometnoj nesreći 13. prosinca, dok je Joshua Johnson (18) zadobio ozljede i završio u bolnici.

Tragičnu vijest prenijeli su obiteljima stradalih tinejdžera - jedna je vjerovala da im je sin izgubio život, a druga da je njihov preživio.

'To nije naš sin'

Nakon čak 22 dana, u nedjelju je stigao obrat. Ozlijeđeni tinejdžer došao je svijesti i zaprepastio liječnike kad im je rekao da je on zapravo Trevor, a shrvana obitelj Johnson ubrzo je izjavila da to "nije njihov sin".

Izvori ističu da je ozlijeđeni dječak zadobio toliko teške ozljede da nitko nije primijetio da su ga krivo identificirali, a uz to, Joshua i Trevor dosta su sličili izgledom. Policija je zatim obavila dodatne provjere i forenzička ispitivanja koja su službeno potvrdila previd.

Zbog nesvakidašnje greške, obitelj Johnson Božić je provela uvjerena da im je sin preminuo, dok se obitelj Wynn nadala da će se njihovo dijete oporaviti u bolnici.

Reakcija policije

Policija je poručila da će obiteljima i preživjelom 17-godišnjaku ponuditi podršku specijaliziranih službenika i stručnih službi. Isto tako, policija je dobrovoljno samu sebe prijavila na ispitivanje Neovisnom uredu za policijsko postupanje (IOPC) koje bi trebalo utvrditi kakva je bila njihova uloga u propustu.

"Ovo je očito šokiralo sve i svjesni smo dodatne traume koju to može prouzročiti", priznao je Colin McFarlane, pomoćnik glavnog načelnika policije. Dodaje da je ponudio sastati se s obje obitelji, koje će sigurno imati puno pitanja.

"Potpuno ćemo surađivati u bilo kojoj daljnjoj istrazi i slijedit ćemo upute IOPC-a u vezi sljedećih koraka kako bismo utvrdili kako se ovo dogodilo i kako bismo se mogli pobrinuti da se ovo nikada više ne ponovi", dodao je McFarlane.

