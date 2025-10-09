Molotovljevim koktelom unakazili muškarca: U napadu sudjelovala i zvijezda Big Brothera

Bivša natjecateljica britanskog Big Brothera Simone Reed (36) u četvrtak je osuđena na dvije godine i osam mjeseci zatvora jer je sudjelovala u organiziranju brutalnog napada ispred jednog bara u Redcaru, piše The Sun.

Reed i njezin dečko Carl Wild u veljači ove godine na benzinskoj postaji kupili su gorivu za izradu Molotovljevog koktela. Potom su odvezli do bara, gdje se Wild ranije potukao s vlasnikom i zaprijetio da će zapaliti lokal. Čim su izišli s parkirališta, izbio je pakao.

Uznemirujuće snimke

Na uznemirujućoj snimci vidi se kako Wild baca Molotovljev koktel Davidu Brottonu u glavu s neposredne udaljenosti. Plamen se obavija oko muškarca, koji ranije nije ni sudjelovao u svađi, dok se on previja po tlu i pokušava ugasiti vatru.

Wild ga je zatim polio izbjeljivačem u nadi da će još jače razbuktati požar. Potom je upao u bar, počeo mlatiti ljude, razbijati namještaj i pretresati blagajnu. Njegov brat Lee Wild za to vrijeme je sprječavao ljude da pomognu Brottonu. U bolnici je nakon okršaja završilo troje ljudi s ozbiljnim ozljedama, koje na sreću nisu bile opasne po život. Na sudu se otkrilo da je Brotton zadobio opekline trećeg stupnja na leđima, vratu, ušima i glavi. Napad je na njega ostavio teške tjelesne i psihičke posljedice.

Redcar, UK 🇬🇧



Man attempts to petrol bomb local bar with many people inside, instead hits man on the head setting him on fire. The assailant enters the bar smashing everything in sight, pouring bleach on anyone in sight and stealing all money out of the till. Disgraceful. pic.twitter.com/UKxTaddehd — LJ 🇵🇸 (@LJ_Hubb) February 17, 2025

Za jezivi napad Wild je osuđen na 13 i pol godina zatvora, uz dodatnih pet godina na produljenoj uvjetnoj slobodi, dok će njegov brat iza rešetaka provesti 18 tjedana.

Plakala na sudu

Simone Reed, inače majka petero djece, koja je također radila kao model, priznala je krivnju za izazivanje požara, a potom se rasplakala dok su joj izricali kaznu. Javnost je pak šokirala to da ranije uopće nije djelovala zabrinuto - samo dan prije suđenja, na internetu se raspitivala gdje bi mogla obaviti estetski zahvat na grudima. "Mislim da će to biti Turska, tamo sam radila i zube", napisala je Reed u objavi.

Mediji također navode da je nekoliko tjedana nakon napada na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj pozira u bikiniju s "nanogicom" koja se koristila za njezino praćenje.

Tko je Reed?

Podsjetimo, Reed samu sebe na društvenim mrežama opisuje riječima: "Glamurozni model, pjevačica i TV ličnost". Nastupala je 2014. godine u talent showu X Factor koji se emitirao na ITV-u te je prošla do treće runde. Sudjelovala je i u emisiji "On Benefits" gdje je za svoju nezaposlenost okrivila imigraciju. Iste godine proširio se video u kojem se Reedu centru za zapošljavanje svlači u donje rublje. Izjavila je da je taj porez bio prosvjed protiv sankcija na naknade.

U Big Brotheru je sudjelovala 2017. godine. Bila je jedna od četvero kandidata koji su se na prvoj večeri morali obratiti javnosti da ih izglasaju za ulazak u kuću. Izgubila je protiv jednog natjecatelja, no dobila je drugu priliku i ušla u kuću u petom tjednu emisije te je ispala dva tjedna kasnije.

