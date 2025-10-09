Pokosio ga BMW-om pa pokušao prikriti zločin: 'Vukli su mrtvo dijete po ulici'

Tinejdžer (17) iz Srbije poginuo je u srijedu u stravičnoj prometnoj nesreći kod Požarevca, a sada su objavljeni uznemirujuće detalje tragedije.

Portal Kurir.rs javlja da je tijelo 17-godišnjaka premješteno s mjesta na kojem ga je udario BMW i bačeno na stotinjak metara udaljenu njivu.

Pokosio ga BMW-om

Horor se odvio oko 11 sati, nakon sudara BMW-a kojim je upravljao 23-godišnji N.S. i Citroena kojeg je vozio 84-godišnji B.M. Policija je priopćila da sumnjaju da je BMW nakon sudara odletio do autobusne stanice i pokosio tinejdžera koji je tamo čekao autobus.

Uhitili su obojicu vozača zbog sumnje da su počinili kazneno djelo "teško djelo protiv sigurnosti javnog prometa". U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo utvrditi tko je od njih premjestio tijelo.

Mještani ne mogu doći k sebi

Nesreća je šokirala mještane, koji ističu da su osumnjičenici "mrtvo dijete vukli po ulici kako bi prikrili zločin"

"Ne možemo doći k sebi. Dečko je čekao bus kako bi otišao na posao. Nedavno se zaposlio u jednoj pekari, bio je divno dijete", kazala je sugovornica Kurira.

"Saznali smo da je netko uzeo njegovo tijelo, vukao po putu sve do grmlja koje se nalazi na početku njive. Za ne povjerovati, umjesto da se zove pomoć, netko je počinio još veći zločin da prikrije nesreću", dodaje uznemirena žena.

