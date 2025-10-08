Stravičan napad na festivalu, paraglajder bacio bombe: 'Skupljali smo dijelove tijela'

Najmanje 40 ljudi je poginulo, a 80 ozlijeđeno nakon što je paraglajder koji je letio iznad festivala u općini Chaung u središnjem Mjanmaru, bacio bombu, piše Daily Star.

Član odbora koji je organizirao događaj sugerirao je umiješanost vojske. "Odbor je upozorio ljude i trećina okupljenih uspjela je pobjeći. Ali odmah je jedan paraglajder preletio iznad gomile, ispustivši dvije bombe na središte okupljenih", rekao je.

Nakon što je paraglajder napustio grad, mještani su požurili na mjesto događaja kako bi izvukli preživjele i pomogli ranjenima. "Skupljali dijelove tijela po tlu, svi su bili razneseni", komentirala je jedna žena.

Myanmar: At least 24 killed as army paraglider bombs Buddhist festival - BBC News https://t.co/YtH8tV6Hsk — Global News (@News247Global) October 8, 2025

Građanski rat ne jenjava

Drugi stanovnik rekao je da su ljudi pokušali pobjeći kada su primijetili paraglajder iznad glave. "Dok sam ljudima govorio 'molim vas, nemojte trčati', ispustio je dvije bombe. Devet mojih prijatelja je poginulo", rekao je.

Podsjetimo, Mjanmar je u građanskom ratu otkako je vojska preuzela vlast u državnom udaru 2021. godine, a naoružane skupine su se borile protiv hunte.

Organizacija za ljudska prava Amnesty International izjavila je da bi napad "trebao poslužiti kao stravičan poziv na buđenje da civilima u Mjanmaru treba hitna zaštita". Dodali su da je napad "intenzivirao već brutalnu kampanju protiv žarišta otpora".

POGLEDAJTE VIDEO: Vojnici na motorima, bombarderi i nuklearno oružje kod NATO granice. Što se događa? 'Ništa ne skrivamo'