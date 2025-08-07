Zvijezda Big Brothera u paklenom okršaju: Muškarac dobio Molotovljev koktel u glavu

Isplivali su brutalni detalji obračuna u britanskom Redcaru u kojem je u veljači ove godine sudjelovala i Simone Reed (36), bivša natjecateljica Big Brothera.

Nakon žestoke svađe dvije skupine muškaraca u jednom baru, prijatelj 36-godišnjakinje Carl Wild (34) zaprijetio je da će zapaliti objekt. Reed je potom kupila benzin od kojeg su napravili Molotovljev koktel. Zatim su se odvezli do parkirališta ispred bara, a nakon samo nekoliko trenutaka izbio je pakao.

Dobio Molotovljev koktel u glavu

Reed je s par metara udaljenosti gledala kako Wild baca Molotovljev koktel na Davida Brottona i pogađa ga ravno u glavu. Horor snimka proširila se društvenim mrežama, a njoj se vidi kako se Brotton baca po tlu i pokušava ugasiti plamen koji mu se širi glavom.

Redcar, UK 🇬🇧



Man attempts to petrol bomb local bar with many people inside, instead hits man on the head setting him on fire. The assailant enters the bar smashing everything in sight, pouring bleach on anyone in sight and stealing all money out of the till. Disgraceful. pic.twitter.com/UKxTaddehd — LJ 🇵🇸 (@LJ_Hubb) February 17, 2025

The Sun je pak objavio i trenutak u kojem Wild upada u bar i kreće udarati ljude, razbijati namještaj i pretresati blagajnu. Očevidac je kazao da su scene bile "zastrašujuće". U bolnici je nakon okršaja završilo troje ljudi s ozbiljnim ozljedama, koje na sreću nisu bile opasne po život.

Mediji također ističu da je Reed samo nekoliko tjedana nakon napada na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj pozira u bikiniju s "nanogicom" koja se koristi za njezino praćenje. Na sudu se pojavila ovaj tjedan te je plakala dok je priznavala krivnju za kazneno djelo poticanja ili pomaganja u podmetanja požara. Odobren joj je izlazak iz pritvora uz jamčevinu, ali uz kućni pritvor u razdoblju od 19.00 do 5.00 sati. Njezin odvjetnik kazao je da nije imala namjeru da itko zadobije ozljede.

Carl Wild je pak priznao da je kriv za nanošenje teških tjelesnih ozljeda i provalu, dok je Lee Wild (37) priznao krivnju za izazivanje straha od nasilja. Sve troje bit će osuđeni u listopadu.

Tko je Simone Reed?

Samu sebe na društvenim mrežama opisuje riječima: "Glamurozni model, pjevačica i TV ličnost". Nastupala je 2014. godine u talent showu X Factor koji se emitirao na ITV-u te je prošla do treće runde. Sudjelovala je i u emisiji "On Benefits" gdje je za svoju nezaposlenost okrivila imigraciju. Iste godine proširio se video u kojem se Reedu centru za zapošljavanje svlači u donje rublje. Izjavila je da je taj porez bio prosvjed protiv sankcija na naknade.

U Big Brotheru je sudjelovala 2017. godine. Bila je jedna od četvero kandidata koji su se na prvoj večeri morali obratiti javnosti da ih izglasaju za ulazak u kuću. Izgubila je protiv natjecatelja Toma Barbera, no dobila je drugu priliku i ušla u kuću u petom tjednu emisije te je ispala dva tjedna kasnije.

