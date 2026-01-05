Bahato divljanje mladog Hrvata (20) na A1: Presretač izmjerio nestvarnu brzinu

Mladi Hrvat (20) u subotu ujutro automobilom je vozio nestvarnih 223 km/h na dionici Benkovac - Pristeg autoceste A1.

Zadarska policija objavila je da ga je presretač snimio u 7.48 sati te da je na tom mjestu brzina ograničena na 130 kilometara na sat.

Saznao kaznu

Zbog počinjenog prekršaja dobio je po džepu - morat će platiti novčanu kaznu tešku 660 eura.

Isto tako, dobio je i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima koja će trajati mjesec dana.

