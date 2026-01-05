FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUDA VOŽNJA /

Bahato divljanje mladog Hrvata (20) na A1: Presretač izmjerio nestvarnu brzinu

Bahato divljanje mladog Hrvata (20) na A1: Presretač izmjerio nestvarnu brzinu
×
Foto: Dusko Jaramaz/pixsell/ilustracija

Zbog počinjenog prekršaja dobio je po džepu - morat će platiti novčanu kaznu tešku 660 eura

5.1.2026.
12:06
Erik Sečić
Dusko Jaramaz/pixsell/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Mladi Hrvat (20) u subotu ujutro automobilom je vozio nestvarnih 223 km/h na dionici Benkovac - Pristeg autoceste A1.

Zadarska policija objavila je da ga je presretač snimio u 7.48 sati te da je na tom mjestu brzina ograničena na 130 kilometara na sat.

Saznao kaznu

Zbog počinjenog prekršaja dobio je po džepu - morat će platiti novčanu kaznu tešku 660 eura.

Isto tako, dobio je i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima koja će trajati mjesec dana.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani mladić bi zbog krađe autobusa mogao u zatvor: A prijeti mu i masna novčana kazna

A1BenkovacBrza Vožnja
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LUDA VOŽNJA /
Bahato divljanje mladog Hrvata (20) na A1: Presretač izmjerio nestvarnu brzinu