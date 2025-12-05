Divljao 190 km/h, ali tek je onda uslijedio šok: Policajci otkrili opasan manevar

Njemačka policija u srijedu navečer na autocesti A9 prema Münchenu sustigla je automobil marke VW Golf koji je kroz zonu ograničenja 80 km/h vozio suludih 190 na sat, javlja Fenix.

Patrola je oko 23.35 sati primijetila divlju vožnju, a policajci su morali ubrzati na 190 km/h kako bi sustigli Golf.

Nakon što ga pretekli, vozaču (30) signalizirali su da ih slijedi. Automobil je tada naglo zakočio bez razloga i počeo krivudati po cesti da bi naposljetku ipak nastavio normalno voziti.

Opasan manevar

Policajci su tijekom kontrole posumnjali da nešto nije u redu, a ubrzo su utvrdili da su vozač i suvozač (25) tijekom vožnje izveli opasan manevar - zamijenili su mjesta kako bi 30-godišnjak izbjegao kaznu.

Istraga je utvrdila da 30-godišnjak nema valjanu vozačku dozvolu, a postojala je i sumnja da je prije vožnje konzumirao droge. Policija je zato zatražila da da uzorak krvi zbog analize.

Protiv muškaraca je pokrenuto više postupaka, među kojima su vožnja bez dozvole i vožnja pod utjecajem opojnih sredstava.

