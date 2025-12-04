Neviđeno bahaćenje vozača BMW-a, pazite što je napravio nakon sudara: 'Samo jako, brate'

Vozač BMW-a u četvrtak ujutro skrivio je prometnu nesreću na Obrenovačkom putu u blizini Umke u Srbiji nakon što je udario u kamion, a mnoge je šokirala snimka koja je osvanula nakon sudara, javlja Kurir.rs.

Na cesti su bili razbacani dijelovi vozila, a BMW se praktički nalazio pod kamionom.

U nadrealnom videu kojeg je objavio Instagram profil srbija.sad vidi se kako muškarac s cigaretom u ruci stoji na licu mjesta. Zatim kroz smijeh pokušava objasniti što se dogodilo.

"Ne znam, ja sam udario. Udario me kamion brate. Je l' bilo jako brate? Samo jako brate", čuje se kako govori vozač.

Izuzetno agresivna vožnja

Očevici navode da je muškarac tijekom cijele dionice vozio izuzetno agresivno. Naglo je mijenjao trake, a pravo čudo je što i ranije nije skrivio nesreću.

Zasad nema informacija o ozlijeđenim osobama, kao ni o točnom uzroku sudara. U tijeku je očevid nakon kojeg bi policija trebala objaviti više informacija.

