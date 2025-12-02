Noćna mora oca iz susjedstva: 'Ubili su mi dijete, a tijelo sakrili u žbunju'

"Ubili su mi dijete, a njegovo tijelo premjestili u žbunje pored ceste i pravili se 'ludi', sve dok ga slučajno nije našao radnik šlep službe. Moje dijete je bilo unakaženo, potpuno unakaženo", kazao je neutješni otac 17-godišnjeg M.Đ. koji je u listopadu poginuo čekajući prijevoz na stanici kod sela Crljenac u Srbiji.

Tinejdžer je toga dana krenuo na posao u mesnici, ne znajući da će postati žrtva stravične nesreće koja se odvila u njegovoj blizini. Čekajući prijevoz na autobusnoj stanici, u 11.02 se čuo sa stricem. Nakon sudara dva automobila u 11.10 sati, jedan od njih ga je udario i ubio na mjestu.

Istraga je otkrila da je 23-godišnji N.S. u svom BMW-u pretjecao kolonu i sudario se s B.M. (83) koji je bio za volanom Citroena. BMW je zatim udario tinejdžera koji je stajao na obližnjoj autobusnoj stanici.

"Udarili su moje dijete, a onda je netko, umjesto da mu pomogne, uzeo njegovo tijelo i prenio ga", govori otac za Kurir. Uvjeren je da je netko htio sakriti dokaze.

Istraga u tijeku

"Tijekom očevida tražio se kotač koji je otpao s BMW-a. Radnik službe za pomoć na cesti je poslije četiri sata od sudara na nekih 500 metara u žbunju pronašao tijelo mog sina, prekriveno i skriveno", posvjedočio je otac.

Tijelo njegovog sina je, kaže, bilo unakaženo. Cipele mu do sada nisu pronašli, nedostajala mu je jedna čarapa.

Nije mogao vjerovati što mu se dogodilo.

On i njegova majka su neutješni. Svome su sinu, koji je ovoga mjeseca trebao napuniti 18 godina, pripremali zabavu za punoljetstvo. Zabavu koju njihov tinejdžer nije dočekao. Još su tijekom ljeta počeli s pripremama, naručili su šator i glazbu.

Osim što je bio vrijedan radnik, mladić je godinama igrao nogomet u klubu Stig u Crljencu. Uz obitelj i prijatelje, na sprovodu su se od njega pozdravili i njegovi suigrači koji su mu u čast odigrali utakmicu.

Policija u suradnji s Osnovnim javnim tužiteljstvom u Požarevcu je otvorilo istragu te pokušava utvrditi je li zasad nepoznata osoba pomaknula tijelo poginulog mladića. Kako bi to utvrdili, najavili su razna vještačenja.

Republika je ranije izvijestila da se vozači osumnjičeni da su htjeli prikriti smrt tinejdžera nalaze u pritvoru, a policija traži još jednu osobu koja je, prema sumnjama, odvukla tijelo tinejdžera s mjesta nesreće.

