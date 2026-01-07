Zna se što Trump želi sa Grenlandom? Evo tko će što vikati u narednim danima

'NOT SO FAST!' /

Republika Palau, Mikronezija, Maršalovi otoci nisu samo točkice na karti u Tihom oceanu. Nisu samo prekrasne tirkizne lagune, nisu samo inspiracija za pustolovine Disneyeve princeze Moane.

Ne, ti otoci površine Krka ili Brača su ujedno i pod USA protektoratom. Imaju sporazum o slobodnom udruživanju koji Amerikancima jamči da mogu tamo imati svoje vojne baze, zauzvrat veliki brat lokalcima gradi škole, bolnice i financijski pomaže.

A Economist piše da takav sporazum sad Trump želi i sa Grenlandom. Not so fast - prste dalje od Grenlanda, povikali su danas Macron, Merz i još par drugih EU lidera. Mi, kao i drugi mali igrači nismo vikali ništa jer nas nitko ništa nije pitao. A tko će što vikati u narednim danima, zna Borko Brunović.