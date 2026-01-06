Što se dogodilo Sljemenu? Snijega kao u priči, a sezona skijanja ni blizu nije počela

TRI GODINE BEZ 'KRALJICE' /

Na skijalištima u Austriji, Francuskoj. Sloveniji, Italiji, pa čak i u BIH traži se skijaška karta više. Gužve su i na Sljemenu, ali u redu za žičaru. Sljeme se zabijelilo prije nekoliko tjedana, posjetitelji koji dođu do vrha spuštaju se ali sanjkama, ali skija nema na vidiku. Kada će i ovdje krenuti sezona, pitali smo dugogodišnjeg skijaškog trenera.

"Snijeg bi trebao bit dobar za skijanje samo bi staze, kako bi se skijaši sigurno mogli skijat, trebalo malo uredit", kaže Ivan Gagro, skijaški trener kluba Mladost.

Iz ustanove za upravljanje sportskim objektima dobili smo tek kratko priopćenje, kažu da skijaška sezona na zelenom i bijelom spustu počinje krajem sječnja, da su pripreme u tijeku, ali sidra na žicama još nisu postavljena.

Ali topovi rade - uređuju se i staze, a da će se na njima uskoro moći skijati - e tome se nadaju svi, najviše profesionalni skijaši, koji nemaju gdje trenirati.

"Primorani su trenirati van Republike Hrvatske, što naravno otežava samo treniranje i poskupljuje cijelu tu priču, skijanje je inače kao sport financijski zahtjevno. Da bi imali koliko toliko kvalitetnu sezonu morate odvojiti znatna financijska sredstva po natjecatelju", tvrdi Gagro.

Tri godine bez Snježne kraljice

Zeleni i bijeli spust natjecateljima i nisu neka sreća, da je u pogonu crveni spust situacija bi bila idealna, no on se krajem siječnja ipak ne otvara. Zatvoren je već tri godine, a razlog je srpanjsko nevrijeme koje je srušilo stablo na žicu. Odlučeno je da se žičara neće obnavljati već rušiti i da će se graditi nova.

Dragutin Žiljak, nekadašnji rukovoditelj skijališta Sljeme tvrdi da je stara žičara uz kvalitetno održavanje raditi još 20 godina.

"Mi bi dobili na taj način, za ove novce kaj su rušili staru žičaru, dvije žičare i dok traje nabava i projektiranje, ova bi radila tri godine, skijaši bi se skijali tri sezone i imali bi svjetski kup."

Kojeg sad nemamo - već tri godine. 'Snježna kraljica' održavala se 19 puta na Sljemenu, privlačila najbolje skijaše svijeta, a sada je se samo prisjećamo... Na svoj 24. rođendan točno na današnji dan, Janica Kostelić ispisala je povijest kada je izgubila rukavicu na startu slalomske utrke nekih desetak metara niže, i nastavila, ali i završila utrku. Od tog dana - prošlo je 20 godina."

Godine i dalje prolaze - crveni je spust na Sljemenu prazan, a svo to vrijeme Hrvati pune inozemna skijališta...