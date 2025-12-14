FREEMAIL
ČEKA SE FIFA /

Skandal u savezu: Reprezentaciji prijeti suspenzija i izbacivanje sa Svjetskog prvenstva

Skandal u savezu: Reprezentaciji prijeti suspenzija i izbacivanje sa Svjetskog prvenstva
Foto: Johan Ordonez/afp/profimedia

FIFA se još nije oglasila, ali postoji realna mogućnost da Surinam bude izbačen

14.12.2025.
9:25
Sportski.net
Johan Ordonez/afp/profimedia
Nogometna reprezentacija Surinama nikada nije bila bliže plasmanu na Svjetsko prvenstvo, ali sada im prijeti izbacivanje zbog skandala u nogometnom savezu.

Naime, nizozemska kolonija preko sjevernoameričkih kvalifikacija (Concacaf) izborila je interkontinentalni playoff i došla na dvije utakmice od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Surinam u ožujku očekuje polufinalni susret s Bolivijom, ali možda do njega niti ne dođe, piše ole.com.

Sve o Svjetskom prvenstvu 2026. čitajte na portalu Net.hr.

Surinamski sud naredio je zamrzavanje računa Nogometnog saveza (SVB) nakon tužbe koju su podnijele grupe Oldenstam i Kurban, koje su bile nezadovoljne rezultatima unutarnjih izbora. Ova pravna akcija izazvala je zabrinutost unutar Concacafa, a posebno u Zürichu. Za FIFA-u, svako vanjsko miješanje u upravljanje federacijom protivno je njezinim statutima i može dovesti do trenutne suspenzije svih međunarodnih aktivnosti.

FIFA bi tako mogla suspendirati Surinam koji bi time ostao bez prilike da se bori za nastup na Svjetskom prvenstvu. FIFA se još nije oglasila, ali postoji realna mogućnost da Surinam bude izbačen.

U tom slučaju su moguća dva scenarija, ili bi Bolivija bez borbe prošla u finale playoffa gdje čeka Irak ili bi Honduras zamijenio Surinam kao momčad koja je bila prva ispod crte u Concacaf kvalifikacijama.

