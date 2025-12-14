Skandal u savezu: Reprezentaciji prijeti suspenzija i izbacivanje sa Svjetskog prvenstva

Nogometna reprezentacija Surinama nikada nije bila bliže plasmanu na Svjetsko prvenstvo, ali sada im prijeti izbacivanje zbog skandala u nogometnom savezu.

Naime, nizozemska kolonija preko sjevernoameričkih kvalifikacija (Concacaf) izborila je interkontinentalni playoff i došla na dvije utakmice od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Surinam u ožujku očekuje polufinalni susret s Bolivijom, ali možda do njega niti ne dođe, piše ole.com.

Sve o Svjetskom prvenstvu 2026. čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Surinamski sud naredio je zamrzavanje računa Nogometnog saveza (SVB) nakon tužbe koju su podnijele grupe Oldenstam i Kurban, koje su bile nezadovoljne rezultatima unutarnjih izbora. Ova pravna akcija izazvala je zabrinutost unutar Concacafa, a posebno u Zürichu. Za FIFA-u, svako vanjsko miješanje u upravljanje federacijom protivno je njezinim statutima i može dovesti do trenutne suspenzije svih međunarodnih aktivnosti.

FIFA bi tako mogla suspendirati Surinam koji bi time ostao bez prilike da se bori za nastup na Svjetskom prvenstvu. FIFA se još nije oglasila, ali postoji realna mogućnost da Surinam bude izbačen.

U tom slučaju su moguća dva scenarija, ili bi Bolivija bez borbe prošla u finale playoffa gdje čeka Irak ili bi Honduras zamijenio Surinam kao momčad koja je bila prva ispod crte u Concacaf kvalifikacijama.

POGLEDAJTE VIDEO: Lando Norris opsovao na dodjeli nagrada: Pogledajte kako je reagirala njegova bolja polovica