FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NISAM KRIV' /

Usosili ga mailovi u kojem Epsteina zove 'najboljim prijateljem'. Sada mijenja ploču: 'On je zlo čudovište'

Usosili ga mailovi u kojem Epsteina zove 'najboljim prijateljem'. Sada mijenja ploču: 'On je zlo čudovište'
×
Foto: -/film Stills/profimedia

Mandelson je rekao da bi se ispričao zbog vlastitih veza da je znao za Epsteinove postupke ili da je bio suučesnik

11.1.2026.
14:18
Hina
-/film Stills/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši britanski veleposlanik u SAD-u Peter Mandelson, koji je prošle godine smijenjen zbog veza s Jeffreyjem Epsteinom, ispričao se u nedjelju žrtvama pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika, ali ne i za vlastite postupke.

Mandelson je smijenjen u rujnu zbog e-mailova koji su izašli u javnost, a koji su otkrili mnogo bliži odnos nego što se prije priznavalo. Iskusni britanski političar nazvao je Epsteina "svojim najboljim prijateljem" i savjetovao mu da zatraži prijevremeno puštanje na slobodu.

"Želim se ispričati tim ženama zbog sustava koji je odbio čuti njihove glasove i nije im pružio zaštitu koju su imale pravo očekivati", rekao je Mandelson za BBC kada su ga pitali želi li se ispričati zbog svojih veza.

Mandelson je rekao da bi se ispričao zbog vlastitih veza da je znao za Epsteinove postupke ili da je bio suučesnik.

'Nisam kriv'

"Nisam kriv, nisam bio svjestan što je radio", rekao je.

"Povjerovao sam njegovoj priči i priči njegova odvjetnika, koji je proveo puno vremena pokušavajući me uvjeriti u to... da je bio lažno kriminaliziran zbog svojih kontakata s tim mladim ženama. Sada bih volio da u tu priču nisam povjerovao.“

Britanska vlada je u vrijeme Mandelsonove smjene rekla da se dubina njegovih veza s Epsteinom čini "bitno drukčijom“ od onoga što je bilo poznato u trenutku njegova imenovanja.

U međuvremenu je za novog veleposlanika u SAD-u imenovala Christiana Turnera, u ključnom trenutku za transatlantske odnose.

"Zar doista mislite da bih, da sam znao što se događa i što je radio s tim ranjivim mladim ženama i prema njima, samo sjedio, ignorirao to i nastavio dalje?“, dodao je Mandelson u intervjuu, opisujući Epsteina kao "zlo čudovište“.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li politička oluja oko Trumpa prošla? Mirjana Rakić: 'Očito je bio pažljiv u izletima'

Jeffrey EpsteinVeleposlanikžrtve
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'NISAM KRIV' /
Usosili ga mailovi u kojem Epsteina zove 'najboljim prijateljem'. Sada mijenja ploču: 'On je zlo čudovište'