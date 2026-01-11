Usosili ga mailovi u kojem Epsteina zove 'najboljim prijateljem'. Sada mijenja ploču: 'On je zlo čudovište'

Bivši britanski veleposlanik u SAD-u Peter Mandelson, koji je prošle godine smijenjen zbog veza s Jeffreyjem Epsteinom, ispričao se u nedjelju žrtvama pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika, ali ne i za vlastite postupke.

Mandelson je smijenjen u rujnu zbog e-mailova koji su izašli u javnost, a koji su otkrili mnogo bliži odnos nego što se prije priznavalo. Iskusni britanski političar nazvao je Epsteina "svojim najboljim prijateljem" i savjetovao mu da zatraži prijevremeno puštanje na slobodu.

"Želim se ispričati tim ženama zbog sustava koji je odbio čuti njihove glasove i nije im pružio zaštitu koju su imale pravo očekivati", rekao je Mandelson za BBC kada su ga pitali želi li se ispričati zbog svojih veza.

Mandelson je rekao da bi se ispričao zbog vlastitih veza da je znao za Epsteinove postupke ili da je bio suučesnik.

'Nisam kriv'

"Nisam kriv, nisam bio svjestan što je radio", rekao je.

"Povjerovao sam njegovoj priči i priči njegova odvjetnika, koji je proveo puno vremena pokušavajući me uvjeriti u to... da je bio lažno kriminaliziran zbog svojih kontakata s tim mladim ženama. Sada bih volio da u tu priču nisam povjerovao.“

Britanska vlada je u vrijeme Mandelsonove smjene rekla da se dubina njegovih veza s Epsteinom čini "bitno drukčijom“ od onoga što je bilo poznato u trenutku njegova imenovanja.

U međuvremenu je za novog veleposlanika u SAD-u imenovala Christiana Turnera, u ključnom trenutku za transatlantske odnose.

"Zar doista mislite da bih, da sam znao što se događa i što je radio s tim ranjivim mladim ženama i prema njima, samo sjedio, ignorirao to i nastavio dalje?“, dodao je Mandelson u intervjuu, opisujući Epsteina kao "zlo čudovište“.

