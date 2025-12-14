FREEMAIL
ARENA ZAGREB /

Gledaju se zaljubljenim pogledom: Izbornik Dalić uživa na posebnom koncertu s boljom polovicom

Gledaju se zaljubljenim pogledom: Izbornik Dalić uživa na posebnom koncertu s boljom polovicom
Foto: Luka Antunac/pixsell

U publici su se među uzvanicima našli i ljudi iz vrha hrvatskog nogometa

14.12.2025.
9:00
Sportski.net
Luka Antunac/pixsell
Tomislav Bralić i klapa Intrade sinoć su u punoj zagrebačkoj Areni proslavili impresivnih 40 godina uspješne glazbene karijere. Više od 20.000 obožavatelja došlo je uživati u nezaboravnim hitovima koji su obilježili njihovu dugogodišnju karijeru. 

Koncert je bio prava glazbena poslastica, s velikim brojem gostiju, uključujući i političke i estradne zvijezde. U publici su se među uzvanicima našli i ljudi iz vrha hrvatskog nogometa, točnije, predsjednik HNS-a, Marijan Kustić i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatko Dalić.

Gledaju se zaljubljenim pogledom: Izbornik Dalić uživa na posebnom koncertu s boljom polovicom
Foto: Luka Antunac/pixsell

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Dalić i Kustić bili su u društvu svojih boljih polovica. Izbornik sa svojom suprugom Davorkom, a Marijan Kustić se prvi puta u javnosti pojavio u društvu Nike Perenčević, bivše supruge Emilija Tedeschija mlađeg. 

Gledaju se zaljubljenim pogledom: Izbornik Dalić uživa na posebnom koncertu s boljom polovicom
Foto: Luka Antunac/pixsell

Gledaju se zaljubljenim pogledom: Izbornik Dalić uživa na posebnom koncertu s boljom polovicom
Foto: Luka Antunac/pixsell
Zlatko DalićMarijan KustićHnsKlapa IntradeArena ZagrebDavorka Dalić
komentara
ARENA ZAGREB /
Gledaju se zaljubljenim pogledom: Izbornik Dalić uživa na posebnom koncertu s boljom polovicom