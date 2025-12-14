U društvu političkog vrha: Marijan Kustić prvi put u javnosti uhvaćen u društvu Nike Perenčević

Tomislav Bralić i klapa Intrade sinoć su u punoj zagrebačkoj Areni proslavili impresivnih 40 godina uspješne glazbene karijere. Više od 20.000 obožavatelja došlo je uživati u nezaboravnim hitovima koji su obilježili njihovu dugogodišnju karijeru.

Koncert je bio prava glazbena poslastica, s velikim brojem gostiju, uključujući i političke i estradne zvijezde. U prvom redu bili su prisutni visoki politički dužnosnici, među kojima su bili premijer Andrej Plenković, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Uz njih, zanimljivo je bilo i pojavljivanje Marijana Kustića, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, koji je prvi put u javnosti uhvaćen u društvu Nike Perenčević, bivše supruge Emilija Tedeschija mlađeg.