TKO SE SVE POJAVIO? /

U društvu političkog vrha: Marijan Kustić prvi put u javnosti uhvaćen u društvu Nike Perenčević

U društvu političkog vrha: Marijan Kustić prvi put u javnosti uhvaćen u društvu Nike Perenčević
Foto: Luka Antunac/pixsell
Tomislav Bralić i klapa Intrade
1 /24
Tomislav Bralić i klapa Intrade sinoć su u punoj zagrebačkoj Areni proslavili impresivnih 40 godina uspješne glazbene karijere. Više od 20.000 obožavatelja došlo je uživati u nezaboravnim hitovima koji su obilježili njihovu dugogodišnju karijeru. 

Koncert je bio prava glazbena poslastica, s velikim brojem gostiju, uključujući i političke i estradne zvijezde. U prvom redu bili su prisutni visoki politički dužnosnici, među kojima su bili premijer Andrej Plenković, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Uz njih, zanimljivo je bilo i pojavljivanje Marijana Kustića, predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, koji je prvi put u javnosti uhvaćen u društvu Nike Perenčević, bivše supruge Emilija Tedeschija mlađeg. 

14.12.2025.
8:37
Hot.hr
Luka Antunac/pixsell
Tomislav BralicKlapa IntradeAndrej PlenkovićGordan JandrokovićDavor BožinovićArenaZlatko Dalić
U društvu političkog vrha: Marijan Kustić prvi put u javnosti uhvaćen u društvu Nike Perenčević