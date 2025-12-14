Vanessa Hudgens slavi rođendan: Pogledajte kako se ova Disneyjeva zvijezda mijenjala kroz godine

Bivša Disneyjeva zvijezda Vanessa Hudgens danas slavi 37. rođendan, a povodom toga donosimo galeriju fotografija koja prikazuje kako se karijera i život ove glumice i pjevačice mijenjao kroz godine. Od tinejdžerske slave u High School Musicalu preko holivudskih uloga i glazbenih pothvata do emotivnih životnih trenutaka i obiteljskog života — pogledajte kroz slike transformaciju glumice koja je osvojila publiku diljem svijeta.