PUNI 37 /

Vanessa Hudgens slavi rođendan: Pogledajte kako se ova Disneyjeva zvijezda mijenjala kroz godine

Vanessa Hudgens slavi rođendan: Pogledajte kako se ova Disneyjeva zvijezda mijenjala kroz godine
Foto: Âjack Jordan/newscom/profimedia
Vanessa Hudgens proslavila se kao Gabriella u Disneyjevoj uspješnici High School Musical, koja ju je učinila jednom od najpoznatijih mladih glumica svoje generacije.
Bivša Disneyjeva zvijezda Vanessa Hudgens danas slavi 37. rođendan, a povodom toga donosimo galeriju fotografija koja prikazuje kako se karijera i život ove glumice i pjevačice mijenjao kroz godine. Od tinejdžerske slave u High School Musicalu preko holivudskih uloga i glazbenih pothvata do emotivnih životnih trenutaka i obiteljskog života — pogledajte kroz slike transformaciju glumice koja je osvojila publiku diljem svijeta.

14.12.2025.
7:00
Hot.hr
Ipa, Independent Photo Agency Srl/alamy/profimedia
Vanessa HudgensRodendan ProslavaDisney
