Plijeni poglede gdje god se pojavi: Ima 38 godina, troje djece i uskoro rađa prvo dijete F1 legendi

Melissa Jiménez već godinama plijeni pažnju u svijetu Formule 1, gdje je poznata kao profesionalna i karizmatična voditeljica platforme DAZN. Samouvjerena, disciplinirana i iznimno organizirana, uspješno balansira zahtjevnu karijeru s obiteljskim životom, što je rijetkost u svijetu visokog tempa i stalnih putovanja.

U privatnom životu Melissa je majka troje djece – Gale (10), Abril (7) i Maxa (6) – koje je dobila u braku s bivšim nogometašem Marcom Bartrom. Obitelj živi u Monaku, gdje je Melissa izgradila stabilnu svakodnevicu, usklađujući majčinstvo s profesionalnim obavezama u F1 paddocku.

Od 2023. godine u vezi je s legendarnim vozačem Formule 1 Fernandom Alonsom. Iako su oboje navikli na javnu pozornost, par je svoju privatnost pažljivo čuvao, a trudnoću su držali daleko od očiju javnosti sve do sada. Melissa je trenutno u trećem tromjesečju trudnoće i u ožujku očekuje prvo zajedničko dijete s Alonsom.

Poznata po zdravim navikama, rutini i posvećenosti poslu, Melissa i tijekom trudnoće zrači energijom i profesionalnošću. Njezina sposobnost da spoji karijeru, majčinstvo i partnerski odnos pokazuje snagu i stabilnost koje je čine uzorom mnogima.

Fernando Alonso ne skriva koliko mu u ovom životnom razdoblju znači Melissina podrška i smirenost. Za dvostrukog svjetskog prvaka ovo je poseban trenutak, jer će po prvi put postati otac, a uz Melissu uz sebe, novo poglavlje života dočekuje s optimizmom i sigurnošću.

Melissa Jiménez danas nije samo jedno od prepoznatljivih lica Formule 1, već i žena koja uspješno spaja profesionalne ambicije s obiteljskim vrijednostima, pokazujući da se disciplina, toplina i posvećenost mogu savršeno nadopunjavati.