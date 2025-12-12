Evo tko su najplaćeniji F1 vozači slijedeće sezone i zašto poredak ne prati stanje na stazi?

Nakon završetka još jedne dramatične sezone Formule 1, Forbes je objavio listu najplaćenijih vozača za 2025. godinu i očekivano, novčani poredak ne odražava u potpunosti onaj na stazi. Razlike u plaćama, bonusima i statusu unutar momčadi još jednom potvrđuju da najviše zarađuju oni s najvećim komercijalnim i sportskim težinama, a ne nužno oni koji završavaju sezonu na vrhu.

Na prvom mjestu nalazi se četverostruki svjetski prvak Max Verstappen s procijenjenom zaradom od 76 milijuna dolara. Većinu toga čini impresivna osnovna plaća od oko 65 milijuna, dok su preostali milijuni vezani uz bonuse. Nakon što mu je peti naslov izmaknuo za samo dva boda, Nizozemac već gleda prema novoj eri Formule 1 i promjenama pravila koje stižu 2026.

Na drugoj poziciji je Lewis Hamilton, čija se ukupna primanja procjenjuju na 70,5 milijuna dolara. U prvoj sezoni u legendarnom Ferrariju, Britanac je muku mučio s nekonkurentnim bolidom, a završetak sezone tek na šestom mjestu nije utjecao na njegovu ionako golemu gažu.

Iako je novi svjetski prvak i vodeći u poretku vozača, Lando Norris po zaradi zauzima treće mjesto. McLarenov as procjenjuje se na 57,5 milijuna dolara, od čega je samo 18 milijuna osnovna plaća, dok čak gotovo 40 milijuna čine bonusi, čime će, kako piše Forbes, Božić u obitelji Norris biti itekako raskošan.

Prvih pet zatvara Charles Leclerc s približno 30 milijuna dolara, i to bez ijednog bonusa, unatoč respektabilnih 242 osvojena boda. Iza njega slijedi veteran Fernando Alonso, potom George Russell, Lance Stroll i Carlos Sainz.

Listu zaključuje Mercedesov novak Kimi Antonelli, čija je osnovna plaća od pet milijuna dolara višestruko nadmašena bonusima koji bi trebali dosegnuti čak 7,5 milijuna. Listu vozača za sljedeću sezonu, tko skim nastupa i koja su nova pravila, pogledajte OVDJE

Forbesov pregled odnosi se isključivo na primanja povezana s momčadima i rezultatima u prvenstvu. Na popisu nisu uključeni prihodi od osobnih sponzora, prodaje vlastitog brenda, društvenih mreža niti porezni troškovi, što znači da bi stvarne zarade nekih vozača mogle biti značajno veće.

