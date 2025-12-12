Zvali su je najljepšom ženom, zarađivala je milijune, ali su je muškarci i alkohol uništili

Na današnji dan, 12. prosinca 1915., rođen je Frank Sinatra, čovjek koji će kasnije postati jedno od najprepoznatljivijih lica i glasova američke popularne kulture. Odrastao u radničkoj obitelji u Hobokenu, Sinatra je svojim baršunastim glasom i besprijekornim osjećajem za interpretaciju vrlo brzo osvojio Ameriku i prerastao u globalnu zvijezdu. Iza blještavila pozornice, njegov je život bio jednako dramatičan, obilježen burnim usponima i povremenim padovima. Posebno mjesto u toj biografiji zauzima ljubavna veza s Avom Gardner, glumicom čija je ljepota i temperament Sinatru jednako inspirirao koliko i izjedao. Zajedno su stvarali naslovnice, ali i mit o ljubavi koja je bila preintenzivna da bi potrajala, no dovoljno snažna da ostane legendarna.