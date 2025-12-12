Max Verstappen potpisao megadogovor! Navijači dobivaju ekskluzivu kao nikad prije

Max Verstappen ulazi u ekskluzivno, višegodišnje partnerstvo s Fanaticsom, globalnim liderom u sportskoj opremi i navijačkim proizvodima. Riječ je o sveobuhvatnom sporazumu koji pokriva kompletnu svjetsku ponudu vezanu uz Verstappenov brend te donosi novu eru njegove online trgovine i ekskluzivnih artikala.

U fokusu suradnje bit će e-commerce platforma, licencirani proizvodi i kolekcionarske kartice, a početkom 2026. planirano je lansiranje nove globalne Verstappenove trgovine. Fanovi će dobiti brži pristup posebnim izdanjima, uključujući proizvode vezane uz njegove rezultate u realnom vremenu.

Formulu 1 od 2026. godine gledajte na RTL televiziji!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U sklopu najave predstavljena je i unikatna 1/1 kartica iz kolekcije F1 Eccellenza 2025, posveta Verstappenovu rekordnom krugu u Monzi, s ugrađenim dijelom njegovog trkaćeg odijela.

I Verstappen i čelnici Fanaticsa istaknuli su uzbuđenje oko suradnje, naglašavajući globalni rast njegove baze fanova i želju za stvaranjem posebno dizajniranih proizvoda. Partnerstvo dodatno učvršćuje Verstappenov status jednog od najjačih marketinških imena današnjeg sporta.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 od sljedeće godine na RTL-u! Ekspert Blažičko: 'Ljudi su opsjednuti ovim sportom'