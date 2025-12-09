Novi prvak Formule 1 je bogatašev sin: Njegov otac na računu ima preko 200 milijuna eura

Dok Lando Norris oduševljava svijet Formule 1 svojim talentom, ključna figura u pozadini njegovog uspjeha je otac Adam Norris. Nije samo ponosni roditelj, već i uspješan poduzetnik čije je bogatstvo trasiralo Landov put do vrha automobilističkog sporta.

Poslovno carstvo vrijedno preko 235 milijuna eura

Adam Norris ime je izgradio u svijetu financija. Njegovo se bogatstvo procjenjuje na preko 235 milijuna eura (200 milijuna funti), što ga je svrstalo na prestižnu listu najbogatijih Sunday Timesa. Svoj put započeo je u sektoru mirovinskog osiguranja, osnivanjem tvrtke Pensions Direct 1998. godine.

Tvrtku je kasnije preuzela financijska kuća Hargreaves Lansdown, gdje je Norris bio značajan dioničar. S impresivnih 36 godina povukao se iz korporativnog svijeta i posvetio novim pothvatima. Godine 2010. pokrenuo je Horatio Investments Ltd., tvrtku za podršku perspektivnim start-upovima. Njegov je trenutni glavni fokus Pure Electric, globalni brend električnih romobila i bicikala koji je osnovao 2018., prepoznavši potencijal na tržištu mikromobilnosti.

"Očeva podrška bila je investicija, a ne dar"

Adamova financijska moć bila je presudna za Landovu karijeru. Financirao je sinove početke u kartingu i natjecanja u juniorskim kategorijama, faze koje zahtijevaju golema ulaganja. Sam Lando otvoreno priznaje privilegirano odrastanje, ali naglašava kako očevu pomoć nije doživljavao kao puki poklon.

"Želio sam zaslužiti svoje mjesto u Formuli 1 na temelju zasluga", često ističe vozač, objašnjavajući da je to bila investicija u talent koju je morao opravdati rezultatima. Obitelj Norris, koju uz Adama i Landa čine i majka Cisca Wauman te brat Oliver i sestre Flo i Cisca Jr., izuzetno je povezana. Lando roditeljima pripisuje zasluge što su ga, unatoč slavi, zadržali čvrsto na zemlji.

Adam Norris stoga nije samo otac koji je sinu omogućio ostvarenje snova, već i mudar investitor koji je prepoznao talent i uložio u njega.

