Portugalka koja je zasjenila novog prvaka Formule 1: Tko je ljepotica koja je osvojila Norrisa?

Nakon što je britanski vozač Lando Norris u dramatičnoj završnici sezone na stazi Yas Marina u Abu Dhabiju osvojio svoj prvi naslov svjetskog prvaka Formule 1, potrčao je u zagrljaj svoje obitelji i djevojke, dijeleći s njima trenutak čistog trijumfa i emocija. Margarida Corceiro (23), odjevena u elegantnu crnu kombinaciju, dočekala ga je raširenih ruku. Iako su detalji njezine odjeće ostali u drugom planu zbog nevjerojatno emotivnog trenutka, njezin je odabir bio u skladu sa stilom koji njeguje - profinjen, nenametljiv i savršeno prikladan za svečanu priliku. Dugi zagrljaj i suze sreće potvrdili su da je ona bila njegova najveća podrška tijekom naporne sezone u kojoj je nadmašio četverostrukog prvaka Maxa Verstappena.

Tko je zvijezda izvan staze?

Margarida Corceiro mnogo je više od "djevojke vozača Formule 1". Rođena u Portugalu, uspješna je glumica, model i poduzetnica. S više od 2,2 milijuna pratitelja na Instagramu, postala je jedna od najutjecajnijih osoba u svojoj zemlji.

Osim suradnji s poznatim brendovima kao što su Intimissimi i Kérastase, Margarida je i suosnivačica ekološki osviještenog brenda kupaćih kostima MISSUS. Njezina karijera, koja je započela ulogama u portugalskim serijama i sudjelovanjem u showu "Ples sa zvijezdama", danas je čini financijski neovisnom i uspješnom mladom ženom koja je sama izgradila svoje ime.

Stil koji privlači pažnju

Iako je u Abu Dhabiju odabrala klasičnu crnu boju, Margaridin stil tijekom sezone bio je sve samo ne dosadan. Na Velikoj nagradi Singapura, primjerice, plijenila je pažnju modnim odabirima koji su se savršeno uklopili u glamur noćne utrke. Jedan dan viđena je u elegantnom crno-bijelom kompletu, dok je za samu utrku odabrala praktičan, ali vrlo moderan kombinezon. Njezina sposobnost da spoji ležernost i visoku modu postala je njezin zaštitni znak.

Njezina sve veća popularnost dovela je i do manjih kontroverzi, pri čemu su neki vozači, poput Norrisovog bivšeg timskog kolege Carlosa Sainza, komentirali kako televizijske kamere ponekad previše pažnje posvećuju djevojkama vozača. Ipak, Margarida je na to odgovorila jednostavno: "Ne zovem ja kamere. Ako me snimaju, snimaju me."

Dok Lando Norris slavi najveći uspjeh karijere, jasno je da uz sebe ima snažnu i inspirativnu partnericu. Margarida Corceiro nije samo podrška sa strane, već zvijezda koja sjaji vlastitim sjajem, a zajedno čine novi moćni par Formule 1 koji će, bez sumnje, i dalje biti pod svjetlima reflektora.

