Skalpeli, lampice i toaletni papir: Ovako nastaje božićna čarolija u Osijeku!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ČUDO OD PAPIRA /

Trideset prekrasnih i neobičnih borova priča još jednu lijepu božićnu priču - budućih umjetnika i dizajnera iz Osijeka koji su svoju kreativnost pokazali na papiru.

"Izrezivali smo sa skalpelima, ima mnogo detalja,neke dijelove više puta smo morali ponovo raditi", rekla nam je Leonarda Franjić, učenica Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek.

"Ovako smo ih rebrasto lijepili, lampice pošto su nalijepljene točno na konstrukciju su da se reflektira svjetlost kroz taj paus" kaže David Muretić Gucek, učenik Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek. Pogledajte više u prilogu Bojana Uranjeka