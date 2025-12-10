Pitali smo vas slažete li se s Papom koji je stao u obranu Europe iako je Amerikanac

VAŠI ODGOVORI /

Papa Amerikanac stao je u obranu Europe i čini se da nije zadovoljan načinom na koji Donald Trump traži mir u Ukrajini. Rat je u Europi i europske zemlje moraju biti uključene u pregovore, kaže Lav XIV., koji je američki mirovni plan nerado komentirao, ali je znakovito rekao kako vidi veliku promjenu u odnosu na istinsko savezništvo između Europe i SAD-a.

Kritičan je bio i prema nedavnim izjavama upućenim Europi koje kaže - riskiraju slabljenje veza u važnom savezništvu. Trumpa nije izravno spomenuo, ali izjave koje su najglasnije odjeknule proteklih dana prema Europi bile su upravo Trumpove poruke kako Europa propada, ali i da su europski lideri slabi, ne znaju što rade, a neki su za njega čak i glupi.

U našoj rubrici pitali smo i vas: "Slažete li se papom Lavom XIV. koji je, iako Amerikanac, stao u obranu Europe"