Plenković na crvenom tepihu s Merzom: Pogledajte kako su ga Nijemci primili

'VAŽNA PREKRETNICA' /

Posjet premijera Andreja Plenkovića Njemačkoj počeo je predavanjem u Zakladi Konrad Adenauer. "U protekle dvije godine obrambena suradnja između Hrvatske i Njemačke značajno se intenzivirala. Važna prekretnica je već spomenuta nabava tenkova Leopard 2A8. Tome se pridružuje zajednički pothvat DOK-ING–Rheinmetall u području bespilotnih sustava – dobar primjer kako europska industrijska integracija doprinosi kolektivnoj otpornosti", poručio je Plenković.

Foto: Tobias Schwarz/afp/profimedia

Hrvatski premijer se danas sastao s Friedrichom Merzom kako bi razgovarao o migracijama, bilateralnim odnosima, Bosni i Hercegovini, kao i energetici. Bavarska je zainteresirana za plin iz hrvatskog LNG-a.

Foto: Tobias Schwarz/afp/profimedia

Merz će od Plenkovića htjeti čuti kakav je stav Hrvatske o korištenju zamrznute ruske imovine za obnovu Ukrajine, o čemu bi europski lideri i vijeća trebali odlučiti idući tjedan. Njemačka je snažno za, Belgija protiv, a Hrvatska je podijeljenog stava.

Također, danas će biti potpisivanje kupovine skupocjenih njemačkih tenkova - 44 komada Leoparda. Oni bi trebali zamijeniti stare sovjetske tenkove M-84. Dio njih, Hrvatska je već poslala u Ukrajinu, a još četrdesetak i dalje je u Hrvatskoj. Čekaju da stignu novi Leopardi. Dio je to tranzicije Hrvatske vojske s istočne na zapadnu tehnologiju. To je najveća investicija u vojsku do sada.