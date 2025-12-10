F-16 avioni bacili bombe, oklopna vozila stigla do kuća: Pristižu snimke napada

Tajlandski borbeni zrakoplovi napali su Kambodžu u srijedu ujutro, nakon eskalacije pograničnih sukoba između dviju azijskih zemalja, prenose lokalni mediji iz Kambodže.

Kambodžanski Khmer Times, pozivajući se na ministarstvo obrane, prenosi da su avioni F-16 bacili najmanje dvije bombe na sela u provinciji Meanchey, na granici s Tajlandom. Zasad nema izvješća o poginulima.

Taj medij prenosi da su tajlandski zrakoplovi letjeli nad još nekoliko kambodžanskih područja, uz kopnene i morske napade o kojima nema više informacija. Tajland još nije komentirao ta izvješća.

Pojavile su se i snimke na kojima se vidi kako oklopna borbena vozila RTA M1126 Stryker pucaju po kućama u provincijama Banteay Meanchey i Oddar Meanchey.

#Thailand | #Cambodia



Footage has surfaced showing RTA M1126 Stryker APCs in action during the ongoing RTA offensive into Banteay Meanchey and Oddar Meanchey Province. pic.twitter.com/KWfpxC2Sj6 — T-55AM1 (@T_55AM1_) December 10, 2025

Trump planira intervenirati

Predsjednik kambodžanskog Senata i dugogodišnji čelnik zemlje Hun Sen izrazio je zabrinutost, ali je pohvalio vojsku jer se "hrabro i čvrsto oduprijela", piše Khmer Times. On je ranije rekao da je Kambodža prvotno bila suzdržana kako bi ispoštovala primirje postignuto 26. listopada, no da je vojska sad primorana braniti kambodžanski teritorij.

🚨 BREAKING: Thailand AF has carried out an airstrike in the O Smach region of Cambodia, which Cambodia used as a military operational site for launching Kamikaze drones.

An F-16 and a JAS 39 Gripen was used in the bombing. pic.twitter.com/GXiaPFnAF1 — Third eye (@thirdeye2224) December 10, 2025

Dvije države od nedjelje se optužuju za kršenje tog prekida vatre uz svoju 800 kilometara dugu, većinom još uvijek neusuglašenu granicu.

Američki predsjednik Donald Trump, koji je posredovao u pregovorima u listopadu, rekao je da planira ponovno intervenirati. "Sutra ću morati obaviti telefonski poziv", rekao je svojim pobornicima u utorak u Pennsylvaniji.

POGLEDAJTE VIDEO: Zelenski u Londonu, Louvre poplavljen, Tajland napao Kambodžu: Donosimo vam pregled dana