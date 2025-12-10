FREEMAIL
'SITUACIJA SE POGORŠAVA' /

Što im se to događa? Goleme vrtače niču kao gljive poslije kiše

Što im se to događa? Goleme vrtače niču kao gljive poslije kiše
Foto: Aa/abaca/abaca Press/profimedia
1 /12
U Konyi u Turskoj i drugdje u zemlji, vrtače se brzo povećavaju kako se otapa vapnenačka podloga, a tlo klizi zbog dugotrajne suše i prekomjernog crpljenja podzemnih voda.

U nekim područjima, manja jezera i močvare čak i isušuju, što povećava rizik od vrtača. Ovaj proces ugrožava ne samo poljoprivredno zemljište već i sela i infrastrukturu u okolnom području.

Znanstvenici upozoravaju da se situacija pogoršava: posljednjih godina razina podzemnih voda pala je za desetke metara, a broj vrtača u Konyi dosegao je tisuće.

Ove se vrtače javljaju uglavnom u krškom terenu, gdje podzemne šupljine uzrokuju urušavanje površine. Stručnjaci upozoravaju da bi bez ograničenja crpljenja vode i mjera protiv suše područje moglo postati sve rizičnije.

10.12.2025.
12:01
danas.hr
Aa/abaca/abaca Press/profimedia
VrtačeRupeTurska
